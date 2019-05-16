В 2018 г. в Молдове скончалось 37 200 человек - на 432 (1,2%) больше, чем годом ранее.

В 2018 г. в Молдове скончалось 37 200 человек - на 432 (1,2%) больше, чем годом ранее.

Как передает «ИНФОТАГ», цитируя данные бюро статистики, основными причинами смерти остаются болезни системы кровообращения – 58,1%, новообразования – 16,5%, заболевания желудочно-кишечного тракта – 9,1%, несчастные случаи, отравления и травмы – 6,1% и болезни органов дыхания – 4,2%.

Мужчины опережают женщин по смертности от аварий, отравлений и травм - в 3,6 раза; от болезней органов дыхания - в 2,1 раза и в 1,3 раза - от рака. Женщины опережают мужчин по смертности только от болезней системы кровообращения – в 1,3 раза.

Среди районов больше всего умерших от болезней системы кровообращения – в Хынчешть – 849. Орхей занимает печальное первенство по числу смертей от новообразований – 204; от заболеваний желудочно-кишечного тракта –180 и от несчастных случаев, отравлений и травм – 116. А в Унгень больше всего умерших от болезней органов дыхания – 85.