Чрезвычайная ситуация: в селе Темелеуцы объявилась волчья стая

В селе Темелеуцы Каларашского района была объявлена чрезвычайная ситуация. Волчья стая начала охотится на домашний скот, а жители села опасаются выходить в лес в одиночестве.

В связи с вызывающими опасение события было созвано заседание комитета по чрезвычайным ситуациям, который постановил создать мобильные группы из жителей села. Им предстоит регулярно осматривать окрестности села и выявлять признаки появления диких животных.

Примэрия села также призвала жителей не оставлять домашний скот без присмотра на полях и не ходить в лес поодиночке. В случае, если будут замечены волки, об этом просят своевременно сообщать местным властям.