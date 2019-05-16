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Общество
Чрезвычайная ситуация: в селе Темелеуцы объявилась волчья стая
16.05.2019

В селе Темелеуцы Каларашского района была объявлена чрезвычайная ситуация. Волчья стая начала охотится на домашний скот, а жители села опасаются выходить в лес в одиночестве.

В связи с вызывающими опасение события было созвано заседание комитета по чрезвычайным ситуациям, который постановил создать мобильные группы из жителей села. Им предстоит регулярно осматривать окрестности села и выявлять признаки появления диких животных.

Примэрия села также призвала жителей не оставлять домашний скот без присмотра на полях и не ходить в лес поодиночке. В случае, если будут замечены волки, об этом просят своевременно сообщать местным властям.


 
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