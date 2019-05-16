В USAID считают, что икт-индустрия Молдовы может стать историей успеха

Сфера информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) может стать историей успеха в Молдове, следуя модели стран Балтии, но для этого необходимо развивать частное партнерство. Как сообщили «ИНФОТАГ» в Национальной ассоциации компаний в области ИКТ (ATIC), такого мнения придерживается глава департамента по экономическому росту Агентства США по международному развитию (USAID) Дэн Томсон (Dan Thomson).

По его словам, для достижения желаемого уровня необходимо не только сохранить формулу сотрудничества между внешними донорами, которые оказывают поддержку в развитии ИКТ-индустрии в Молдове, но и обеспечить сотрудничество на уровне частного сектора.

«Они (частный сектор – «И.») являются экспертами, которые видят будущее и лучше остальных знают потребности рынка. Они знают, каковы ключевые навыки, необходимые для сегодняшних студентов, чтобы стать специалистами завтрашнего дня», - считает Томсон.

Несмотря на необходимость развития сотрудничества среди частного сектора, американский специалист подчеркнул, что USAID продолжит оказывать Молдове поддержку, необходимую для развития системы образования, по примеру программ Robotica и «Класс будущего».

Справка «ИНФОТАГ»: Накануне в Молдове создана Ассоциация компаний электронной промышленности с целью повышения конкурентоспособности сектора информационных технологий в РМ, а также создания партнерских связей внутри частного сектора. Помимо частных компаний в области электронной промышленности, среди учредителей ассоциации находится Технический университет Молдовы.