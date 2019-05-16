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Бывший министр транспорта Молдовы Юрий Киринчук приговорен к трем с половиной годам тюрьмы
16.05.2019

Кишиневская апелляционная палата отменила решение суда первой инстанции об условном приговоре. Бывший министр транспорта и дорожной инфраструктуры Юрий Киринчук получил три года и шесть месяцев тюремного заключения.

Кишиневская апелляционная палата отменила решение суда первой инстанции об условном приговоре.

Приговор может быть обжалован.

Два года назад стало известно, что Киринчук стал обвиняемым в деле о коррупции при распределении денег из европейских фондов. Как сообщили гособвинители, в ходе следствия чиновник свою вину признал, а позже президентом был подписан указ о его отставке.


 
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