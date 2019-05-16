«Рабы немы»: Почему молдавский начальник считает себя собственником подчиненных

Безработные жалуются на то, что нет работы, работодатели - что нет работников, а все потому, что у нас нет корпоративной культуры.

Вы знаете хоть одного человека в Молдове, кто в частной фирме за сверхурочные получает дополнительную оплату? И не просто какой-то «стимулирующий» конвертик, как уловка мудрого начальника, который понимает, что тем самым он получит больше выгоды. И не потому, что у шефа вдруг замечательное в этот день настроение и вы попали под это хорошее настроение. А именно потому, что за сверхурочные часы вам по закону положена дополнительная оплата, не зависящая ни от настроения шефа, ни от прибыли компании. Скорее всего, вы скажете «нет».

Вы довольны тем, как относятся к вашим заслугам на работе, особенно в финансовом плане? Вас устраивает ваш график? Вас достаточно мотивируют на вашем рабочем месте? Скорее всего, большинство из вас снова скажут «нет».

А в это время где-то в офисе так же отрицательно на все вопросы, касающиеся его работников, отвечает работодатель. Доволен ли он тем, как трудятся его подчиненные? Считает ли он их заслуги достаточными для того, чтобы за них больше платить? Не считает ли он, что они перерабатывают? Ответ будет «нет».

Все потому, что в Молдове крайне низкая корпоративная культура — то есть культура внутри фирмы. Впрочем, как и любая другая культура в нашей стране. Одно порождает другое.

- Низкая корпоративная культура - очень большая проблема для Молдовы. За это мы платим неэффективностью, неконкурентоспособностью наших компаний. Очень низкий у нас уровень внутренней деловой культуры. Работники не знают своих прав, соглашаются на «серые схемы», а потом удивляются или недовольны. А в это время у работодателей уйма претензий к качеству и квалификации своих сотрудников. Это метка нашего периода, который мы проходим очень трудно и медленно, - говорит экономический эксперт Татьяна Ларюшина.

Кабальные условия работы в Andy's Pizza, а по-другому - никак

А вспомнили мы про беспорядочные трудовые отношения в Молдове, когда в молдавском сегменте соцсетей разразились споры по поводу условий работы в сети ресторанов Andy's Pizza, владелец которой попал под арест (это и стало поводом для широких дискуссий). Кто-то отмечает, что там кабальные условия работы: официанты, работники кухни, уборщицы работают по 12 часов, им присесть не дают, море штрафных санкций! Мол, бизнес успешный, но рабовладельческий!

На это другие пользователи соцсетей отвечают, что любой бизнес - рабо-владельческий. Причем, отмечают они, управленческий опыт показывает, что чем лояльнее относишься к персоналу, тем он больше расслабляется.

Доля правды в этом есть. Многим молдавским работникам свойственны неорганизованность, недисциплинированность и даже лень-матушка. А еще - привычка думать, что кто-то за них все сделает. Вот и делает это начальник! Заставляет работать и перерабатывать. Начинает чувствовать себя собственником своих сотрудников. Распоряжается их свободным временем. Тем более, что поскольку в Молдове законы, в том числе в сфере труда, можно достаточно легко обойти, грех этим не воспользоваться, чтобы оптимизировать свои издержки по ведению бизнеса. То есть - не платить за переработку и сверхурочные часы.

Многим работникам свойственны неорганизованность и недисциплинированностьФото: ЕВГЕНИЯ ГУСЕВА

При этом эксперт

Татьяна Ларюшина уверена, что ни с одним сотрудником, даже в Молдове, не станут поступать не по закону, если он сам этого не позволит, если правильно себя подаст.

- Это не обязательно конфликт. Это демонстрация того, что работник понимает, что он из себя представляет, куда он пришел, что происходит между ним и компанией. У нас нет рабства, поэтому от работника очень многое зависит, - подчеркнула Татьяна Ларюшина.

«Хочу, хочу, хочу!»: другая крайность

Нужно отметить, что в Молдове хватает и работников, не только знающих, но и сильно преувеличивающих свои права, возможности и способности. Научились, называется. Они, например, разговор с работодателем начинают не с того, чтобы рассказать о себе или спросить о компании, а сразу с того, сколько денег они хотят получать. И называют свою цифру.

В Молдове на рынке труда давно сложилась парадоксальная ситуация: безработные не могут найти работу, а работодатели — работников

С одной стороны, это, может быть, и правильно. Чтобы не терять времени на разговоры, если за зарплату, меньше названной, человек работать не хочет. В конце концов, имеет право себя оценивать, как считает нужным. Однако, чаще всего, это смущает и даже отталкивает работодателя. Опыт показывает, что такие «знающие себе цену» такой цены не оправдывают.

В итоге, в Молдове на рынке труда давно сложилась парадоксальная ситуация: безработные не могут найти работу, а работодатели — работников. Первые жалуются на отсутствие работы, вторые — на отсутствие желающих работать. И никак их пути не пересекутся...

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРСКАЯ