Молилась ли ты перед полуфиналом, Одобеску?

Осталось совсем немного, и мы узнаем, пройдет ли Анна Одобеску в финал - вопреки отказу от счастливых "золотых" трусов.

16-го мая, поздно вечером, мы узнаем судьбу участия Молдовы в израильском конкурсе «Евровидение-2019» (шоу начинается в 21:00, израильское время совпадает с молдавским). То есть, пройдет ли Анна Одобеску в финал. Выступает она под номером 3. Шансы есть, хотя бы потому, что Анна решила удивить публику уже не оригинальным нарядом (она будет не в «золотых» трусах, а в нежном, белом платье), а необычным искусством – рисунками на песке. В этом - изюминка шоу. Кстати, детали шоу держались в строгом секрете, и только по приезду в Тель-Авив Анна и художница Ксения Симонова раскрыли тайну. Подготовил шоу режиссер Игорь Паскарь.

- Накануне полуфинала у нас были репетиции, в том числе, и со зрителями, - рассказала Анна «Комсомолке», - и нам разрешили провести дополнительную, третью, репетицию, так как были технические неполадки. Вроде, уже все разрешилось. Хотя не так, как мы хотели.

Как пояснила Анна, неполадки касались именно рисунков на песке. Пришлось внести небольшие изменения в шоу. Стоить заметить, что художница Ксения Симонова – человек известный. Она победитель шоу «В Украине есть таланты» и бронзовый призёр мирового талант-шоу «America’s Got Talent: Champions».

В Храме Гроба Господня Анна молилась не о победе

За пару дней до полуфинала Анна побывала в Иерусалиме - в Храме Гроба Господня, у Стены Плача.

- Это святое место, сильное, невозможно остаться равнодушным... – призналась Анна. – Я молилась....

- О победе на «Евровидении»?

- Нет, о семье.... это для меня самое важное.

Анна Одобеску у Стены Плача в Иерусалиме

Собственно, молись, надейся на Бога, но конкурс есть конкурс. Это как лотерея, особенно, что касается «Евровидения». Главное, в отличие от, скажем, конкурса в Вене (2015 год) нашу команду хорошо принимают. И не только российские звезды в лице Филиппа Киркорова (это стало уже традицией) и Верки Сердючки, но и местные. Возле комнаты молдавской делегации на Экспо Тель-Авив, где проходит «Евровидение», вся стена расписана пожеланиями удачи и признаниями любви, несмотря на ЛГБТ-направленность конкурса. Да и в день официального открытия конкурса, на желтой ковровой дорожке Анна Одобеску держалась достойно, а соответственно, и встретили ее отлично.

Киркоров традиционно поддерживает Молдову на конкурсе "Евровидение"

О молдавской певице уже сообщил местный таблоид, пишущий о культуре, даже разместил фото Анны на обложке... Читатель оценил – красивая девушка! Но нам все равно – красотой или талантом, главное – пройти в финал...

С Веркой Сердючкой

- Сцена отличная, мы готовы, отношение к нам хорошее, - говорит Анна. – Надеемся только на лучшее.

Впрочем, участие Молдовы в конкурсе, даже с не очень отличным результатом, - это все равно маленькая победа.

Тель-Авив, Израиль, НАТАЛЬЯ СИНЯВСКАЯ