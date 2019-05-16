ПСРМ требует обеспечить социальные гарантии населению в условиях неконтролируемого и необоснованного роста цен

Партия социалистов выражает свое возмущение бездействием центральных властей и независимых рыночных регуляторов в связи резким ростом цен на отдельные группы товаров на молдавском рынке.

Об этом говорится в распространённом сегодня заявлении формирования.

Очевидно, что в условиях политической неопределенности свою голову подняли спекулянты всех мастей и предприняли атаку на наиболее незащищенные категории населения нашей страны, которые страдают в первую очередь. Учитывая, что цены на овощи в Молдове в целом за год (апрель к апрелю) выросли на 40%, можно сказать, что для нашей республики это чрезвычайная ситуация. Такой рост цен на сельскохозяйственную продукцию не обоснован ни с точки зрения экономической ситуации в соответствующих секторах, ни с точки зрения доходов граждан Молдовы. Циничным и издевательским выглядит также повышение цен на топливо в разгар полевых работ, что вызывает особое возмущение сельхозпроизводителей, – говорится в декларации.

В заявлении также отмечается, что социалисты всегда выступали и выступают за активную роль государства в экономике, в том числе в вопросе ценообразования. Формирование считает, что ответственные за регулирование ценообразования на рынке Молдовы структуры – как государственные, так и независимые – должны предпринять срочные меры для разрешения ситуации. ПСРМ требует также обеспечить социальные гарантии населению в условиях неконтролируемого и необоснованного роста цен.

Государство обязано поддержать население, в первую очередь, социально незащищенные слои. Считаем также необходимым пересмотреть коэффициент индексации пенсий с учетом роста цен на товары первой необходимости, – заключается в декларации.