Повышение цен на картофель в Молдове было заранее спланировано поставщиками

Фирмы-поставщики договорились установить высокие цены продажи этого самого популярного продукта в нашей стране в условиях его дефицита на рынке.

Резкое повышение цен на картофель на молдавском рынке напрямую связано с антиконкурентным соглашением, которое, предположительно, втайне заключили предприятия. Так, по крайней мере, считают представители Национального центра по защите прав потребителей.

– В контексте того, что жители Молдовы выражают недовольство, связанное с неоправданным и беспрецедентным ростом цен на отечественный и импортный картофель, продаваемый на рынках и в магазинах, Национальный центр по защите прав потребителей подтверждает наличие антиконкурентного соглашения. Целью договорённости является – установление цены покупки или продажи продукта в условиях его дефицита на рынке, что нарушает положение статьи 5 Закона о конкуренции, – говорится в сообщении ведомства.

В связи с этим руководство Центра по защите прав потребителей направило председателю Совета по конкуренции письмо, в котором призывает прекратить антиконкурентную практику, а также нелояльную конкуренцию, и встать на защиту экономических интересов потребителей.

Стоит отметить, что Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов считает, что главными причинами повышения цен на картофель являются рост затрат на его производство и сокращение посевных площадей под данную культуру. По данным агентства, площади под засев картофелем сократились примерно на 2 000 га, что привело к снижению объёма производства с 214 до 175 тыс. тонн. Отечественные производители способны обеспечить молдавского потребителя картофелем всего на 50–60%, считают представители НАБПП.