Референдум, одновременно с выборами румынских депутатов в Европарламент

Румынские граждане из Республики Молдова смогут проголосовать 26 мая одновременно с выборами румынских депутатов в Европейский парламент и в ходе референдума по вопросам, представляющим национальный интерес. Выборы и референдум пройдут на тех же избирательных участках и в тот же промежуток времени: 07.00-21.00. Избиратели могут участвовать только на выборах в Европарламент или в референдуме, или участвовать в обоих мероприятиях, говорится в пресс-релизе Посольства Румынии в Молдове, цитируемом IPN.

Правительство Румынии приняло два нормативных документа для регулирования проведения национального референдума одновременно с выборами румынских депутатов в Европейский парламент. Избиратели, которые изначально намеревались участвовать только в одном мероприятии, смогут принять участие и в другом до закрытия избирательных участков.

На национальном референдуме избиратели в обязательном порядке получат два избирательных бюллетеня, по одному на каждый вопрос референдума, не имея возможности выбрать тот или иной вопрос. С образцами бюллетеней для голосования на национальном референдуме от 26 мая можно ознакомиться на сайте Министерства иностранных дел Румынии.

Посольство Румынии в Молдове напоминает, что в распоряжении румынских граждан из Республики Молдова было предоставлено руководство румынского избирателя за рубежом, а также материалы с часто задаваемыми вопросами о голосовании от 26 мая 2019 года, также доступное на сайте Министерства иностранных дел Румынии.

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