Мужчина, убивший год назад молодую женщину и расчленивший ее тело, узнал свой приговор

15 лет лишения свободы - таков приговор, вынесенный человеку из Крикова, который год назад был обвинен в убийстве 20-летней женщины, которую затем расчленил и выбросил на берегу озера возле коммуны Грэтиешть. Прокуроры объявили, что потребуют в апелляционной инстанции пожизненное заключение обвиняемому, передает IPN.

Осужденному 33 года. По словам следователей, убийство было совершено в доме мужчины, где между агрессором и жертвой произошла ссора. Мужчина убил молодую женщину ножом, а затем расчленил ее и положил в сумку. На такси мужчина добрался до Грэтиешть, бросив части тела в разные места на берегу озера.

Через несколько дней мужчина был арестован и находился под арестом до вынесения приговора. Мужчина признал свою вину.