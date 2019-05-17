Проигрыш Молдовы на Евровидении 2019: Никто не удивился, что номер провалился

Анна Одобеску старалась, как могла, но для выхода в финал этого оказалось недостаточно.

Сейчас-то можно сказать, что в успех предприятия под названием «выход Одобеску» в финал главного европейского конкурса поющих домохозяек не верил практически никто. Местные музыкальные продюсеры еще со дня национального отбора издевались над певицей по полной программе – вплоть до того, что победила она случайно. Остальные, по их словам, говорили, что болеют за Анну исключительно по той причине, что она представляет Молдову, а не из-за личности артистки или из-за песни. В общем, та еще обстановочка.

Не радовали и прогнозы букмекеров накануне. Шансы Молдовы на выход в финал Евровидения 2019 оценивались букмекерами как 1 к 150. Шансы на победу Молдовы в финале были 501 к 1.

Не добавляли оптимизма и слова украинской художницы Ксении Семеновой (это она и ее руки, прозванные "очумелыми", мелькали во время номера Одобеску, делая из песка причудливые рисунки) за сутки до полуфинала:

«Наше шоу было убито жуткой съёмкой и монтажом, от которого в шоке было и само руководство Евровидения. На состоявшейся встрече представитель их команды признался, что случилась ошибка! Но «они все исправят». Это говорили нам на всех предыдущих репетициях, после чего было только хуже. Мы очень расстроены и, признаться, мне грустно идти на сцену. Пройти или не пройти в финал - хотелось сделать это в честном сражении. А не с убитым съемкой номером…»

Кстати, "благодаря" Семеновой нашу Анну обвинили в плагиате, поскольку художница в свое время ставила номер украинской певице Мике Ньютон - и тоже на Евровидении (между нами, очень похоже).

И вот – все позади. Анна даже помолиться успела! Давайте признаемся, такого блеклого номера (я про песню, конечно) у Молдовы уже давно не было и, в принципе, результат был ожидаем. Но не следует кидать камни в Анну Одобеску – она спела, как сумела, старалась. Для Молдовы – так вообще замечательно. Ну, и славно!