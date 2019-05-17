Медики назвали запахи тела, которые нельзя игнорировать

Запах тела может многое рассказать о здоровье человека.

Запахи, исходящие от тела, являются сигналами здоровья организма – некоторые из них указывают на серьезные проблемы, которые требуют немедленного обращения к специалисту.

Неприятный запах изо рта утром

Самый очевидный сигнал, говорящий о наличии болезней – неприятный запах изо рта по утрам. Многие люди считают это нормальным явлением, но это совсем не так. Если человек регулярно и тщательно следит за гигиеной ротовой полости, то причиной дурного запаха может стать апноэ – внезапная краткосрочная остановка дыхания во сне. Игнорировать эту проблему не рекомендуется, поскольку она повышает риск развития инфаркта и инсульта.

Фруктовый запах изо рта

Медики выделили и другой запах изо рта, который появляется не утром, а в течение дня – фруктовый. Доктор Роберт Габбей из Диабетического центра Джослина при Гарвардском университете причиной «фруктового» дыхания может стать диабетический кетоацидоз. Оно свидетельствует о том, что концентрация инсулина в организме понизилась, а глюкозы – повысилось. В отдельных случаях это может стать причиной преждевременной смерти.

Резкий запах ног

Причиной неприятного аромата от ног могут стать грибки и бактерии на коже и пальцах, утверждает дерматолог Кэмерон Рохсар из больницы Маунт Синай Нью-Йорка. Лечить такое состояние нужно своевременно, чтобы предотвратить распространение грибка. При порезе зараженной конечности и попадании крови на другие части тела, зловоние может внедриться и туда.

Измененный запах мочи или кала

Резкое ухудшение запаха испражнений может свидетельствовать о заболевании или патологии. Причины могут быть разными – от проблем с пищеварением до онкологии. Изменения в стуле могут стать следствием непереносимости лактозы, проблем с пищеварением и онкологических болезней. Что касается мочи, то фактором изменения запаха может быть инфекция, камни в почках, диабет и даже рак.

Запах ацетона

Стойкий запах ацетона от тела может предупреждать человека о дефиците углеводов, проблемах желудочно-кишечного тракта или эндокринной системы.

При наличии вышеперечисленных запахов врачи рекомендуют незамедлительно обращаться к специалистам для выявления их причин.