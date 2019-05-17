Разразится ли в Молдове после издевательств над народом бунт: бензиновый, картофельный или черешневый?

Массовые акции протеста вряд ли будут, но вот попить кровушки тем, кто наживается на нас – вполне реально.

Последние несколько дней добропорядочное молдавское общество пребывает в угрюмом томлении, ожидая, чего еще с ним сотворят, а оно утрется. Смотрите, только за последнюю неделю произошло следующее: картофель старого урожая подорожал в 2,5 раза – с 6-7 леев до 21 лея за кило (говорят, не исключен картельный сговор поставщиков), а бензин и дизель стали стоить дороже стразу на 1 лей больше за литр, чем еще вчера. Черешенка на торте – ее появление на рынках и в маркетах, до 300-400 леев доходит цена за килограмм.

В любой другой стране уже бы начались акции протеста. Если без черешни еще как-то прожить можно, то увеличение стоимости нефтепродуктов и картофеля – убийственно. Первое ведет к росту цен и тарифов абсолютно на все, а второй продукт – самый популярный на столе жителя Молдовы. Да, в пятницу, в 18.00 в центре Кишинева акция протеста автолюбителей будет иметь место быть, но там будет, насколько мне известно, предпринята попытка засветиться начинающими, но не очень однозначными политиками. Именно по этой причине (чтобы не быть использованными) я бы такого рода акциям не доверял.

Бить надо точечнее. Например, хотите действительно устроить протест против повышения топливо? Давайте хотя бы одну неделю не ездить (и, соответственно, не заправляться на АЗС) вообще на своих автомобилях – и будет результат! Но если мы и дальше будем раскатывать, матерясь, на машинах, приезжать на них на ту же акцию протеста – ничего не получится.

То же и с картошкой. Давайте потерпим и на недельку откажемся от всех картофельных продуктов – от пюре до фри с чипсами. Вы увидите, как взвоют продавцы, как снизят цены!

Эти методы апробированы во всем мире. И только в Молдове гражданин, над которым открыто издеваются, ругаясь нецензурно, продолжает выезжать в город на личном автотранспорте и объедаться картофельными деликатесами.

Возьмемся за руки, друзья, дело говорю!

РОМАН ВЛАДИМИРОВ