Откровения молдавской звезды Дана Балана: «Я буду говорить на русском, чтобы меня понял весь мир»

Популярный певец рассказал об этом в своем микроблоге.

После участия в шоу «Голос Украины» в качестве наставника, Дан Балан начал активно использовать социальные сети, хотя раньше в многочисленных своих интервью отмечал, что считает их абсолютно бесполезными. Однако сейчас не только с завидной регулярностью публикуют снимки в микроблоге, но и поддерживает связь с армией фанатов, отвечая на их порой очень даже каверзные вопросы.

А недавно популярный певец провел прямой эфир в Instagram. Артист на протяжении часа общался со своими фолловерами как на румынском, так и на русском языке. Однако на вопрос одной из его поклонниц, почему он не говорит на румынском, ответил:

«Говорить на румынском? Я буду говорить, но извините, 99,9% моих подписчиков говорят на русском, поэтому я буду чаще говорить на этом языке, чтобы меня понял весь мир», передает shok.md

В ответ на реплику Дана, подписчица назвала прямой эфир певца скучным и покинула стрим.

Отметим, что Дан Балан не впервые высказывается о том, на каком языке предпочитает говорить и петь. Так, несколько лет назад в рамках одной из телепередач, на вопрос, почему у него так мало песен на молдавском языке, Балан ответил: «Во-первых, молдавского языка не существует, есть только румынский».

А также добавил, что молдавский - это всего лишь диалект.

ЛИДИЯ ТКАЧ