Когда еда становится ядом: Как восстановить нормальую работу печени после затяжных праздников

Вопреки ожиданиям, ваша печень тоже достаточно зашлакована, даже если вы не употребляете чрезмерно жирную пищу и не увлекаетесь алкоголем.

Культ еды

После всех праздничных излишеств в первую очередь страдает наша печень. Именно на нее ложится основная нагрузка по выведению токсинов после злоупотребления алкоголем и жирной пищей. Ели мы в праздничные дни много и часто, не лукавьте! В итоге наслаждение вкусным и не очень полезным обернулось для многих самой распространённой и в то же время весьма опасной проблемой – токсическим поражением печени.

А если печень поражена (а также страдает от зашлакованости организма в целом), то она вырабатывает токсичную желчь. Токсичная желчь, участвуя в пищеварении, отравляет все, что мы едим. В таком случае, каким бы здоровым ни было питание, попадая в организм, еда становится ядом.

Так или иначе, проблема есть у всех

Даже если вы совершенно не употребляете алкоголь и стараетесь есть более-менее полезные блюда, здоровье вашей печени все же находится в зоне риска. Мало кто может похвастать наличием исключительно натуральных продуктов в рационе. Внимательно ли вы читаете этикетки на продуктах, когда думаете, что покупаете абсолютно натуральный продукт. Практически в любом продукте сегодня присутствуют красители и консерванты и все прочие продукты химического производства, которые, попадая в организм, ставят нашу печень в ступор.

Что делать, если печень зашлакована

Нарушение функции печени может протекать как без симптомов, так и сопровождаться следующими признаками: боль, тяжесть, распирание, признаки дискомфорта в правом боку (правом подреберье), плохая переносимость алкоголя, жирной и другой тяжелой пищи, тусклая кожа, кожный зуд, раздражительность, плохой сон, лишний вес, целлюлит, желтоватый налет по бокам языка.

Лекарственные препараты, применяемые обычно при таких состояниях, призваны нормализовать функцию печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей, а также оказывать общее благоприятное влияние на организм.

Одним из таких препаратов является ХОЛИВЕР, созданный на основе сочетания современных технологий и традиций народной медицины. ХОЛИВЕР благотворно действует на организм, благодаря входящим в его состав натуральным компонентам: экстракту плодов АРТИШОКА, порошка корня КУРКУМЫ и желчи медицинской. Сочетание активных компонентов ХОЛИВЕРА обеспечивает гепатопротекторное (восстанавливает и укрепляет клетки печени), желчегонное, антитоксическое, антиоксидантное, противовоспалительное и противоязвенное действие при практическом отсутствии побочных эффектов. Препарат ХОЛИВЕР стимулирует образование желчи и способствует ее оттоку, увеличивая тем самым всасывание жиров и жирорастворимых витаминов. Улучшает перистальтику (работу) кишечника и действует как кишечный антисептик, создает благоприятную среду для работы ферментов поджелудочной железы, регулирует процессы пищеварения и действует как болеутоляющее средство, предупреждая печеночную колику. Благодаря уникальному сочетанию биологически активных веществ, ХОЛИВЕР также снижает уровень холестерина в крови, уменьшая атеросклеротические повреждения кровеносных сосудов, укрепляет память и предотвращает образование холестериновых камней в желчном пузыре. Его способность выводить токсины особенно важна при таких состояниях, как острый (в стадии выздоровления) и хронический гепатит, дисбактериоз, а также после лечения антибиотиками, противоглистными и другими токсичными для печени препаратами.

Стоимость ХОЛИВЕРА доступна всем!

Однако перед применением ХОЛИВЕРА рекомендуем ознакомиться с инструкцией.

Одной упаковки ХОЛИВЕРА (100 таблеток) достаточно взрослому человеку на средний рекомендуемый профилактический или лечебный курс.

Препарат отпускается без рецепта врача. Прочитайте внимательно инструкцию. В случае возникновения побочных эффектов, обращайтесь к врачу или фармацевту.