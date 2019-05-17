Евродепутат: Для расширения ВП, по крайней мере одна страна должна приблизиться к ЕС, и эта страна - Молдова

Если необходимо, чтобы Восточное партнерство расширялось, по крайней мере одна страна из него на данный момент должна быть очень близка к Европейскому союзу, и этой страной должна быть Молдова. Об этом заявила депутат Европарламента Норика Николай. Она говорит, что сомневается относительно того, что Украина может быть тем государством, которое приблизилось бы к ЕС. Об этом было заявлено в ходе передачи „Moldova în direct” на общественном телеканале Moldova 1, передает IPN.

„Я не думаю, что в ближайшее время российское присутствие будет удалено из Украины и ей удастся очень быстро пройти европейский путь. Но у Республики Молдова есть этот шанс и мы должны ее стимулировать”, - отметила евродепутат.

Норика Николай говорит, что в Республике Молдова должно как можно скорее сформироваться парламентское большинство. По ее мнению является плохим знаком то, что политические партии заявляют себя проевропейскими, едут в структуры ЕС и выступают с европейскими речами, а внутри страны не ладят. „Те партии, которые заявили о своей поддержке европути и не хотят сформировать европейское правительство, вовсе не являются европейскими. Страна нуждается в правительстве”, - заявила евродепутат. Она считает, что будущее Республики Молдова находится в Европейском союзе.

Обозреватель Николае Негру считает, что ЕС должен показать Республике Молдова ее перспективу и отметить, сколько лет и в каких условиях Молдова может присоединиться к европейскому сообществу. По его словам, при таких обстоятельствах и в Кишиневе будет другой подход. „У нас есть это геополитическое разделение, но я думаю, что людей, которые смотрят на Восток, можно убедить, что на Западе лучше”, - заявил журналист.