Владелец «Andy's Pizza» и «La placinte» остается под арестом

Коллегия апелляционной палаты Кишинева оставила под арестом бизнесмена Андрея Транги, отклонив ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения, передает Инфотаг.

Транга выслушал решение молча. В зале были его жена и адвокат. Арестованного сопровождали оперативники СИБ в масках и униформе и представитель СИЗО, не скрывавший своего лица. Предпринимателя сразу увели из зала через другую дверь, не дав возможность ответить на вопросы журналистов.

Как сообщил прокурор по борьбе с организованной преступностью и особым случаям Василе Голбан, задержаны четверо предполагаемых подельников Транги: «Два уголовных дела - по факту шантажа и извлечения выгоды из влияния. Заявление подал предприниматель Виорел Варзарь. По его словам, Транга как посредник входил в организованное преступное сообщество, вымогавшее у него 10 миллионов евро в 2017 году».

Транга был задержан 25 апреля, в канун пасхальных праздников. 27 апреля суд определил ему меру пресечения на 30 суток. Из-за праздников АП рассмотрела запрос адвокатов только через 20 дней. Изначально прокурор по борьбе с организованной преступностью и особым делам Николае Китороагэ заявлял, что Транга обвиняется в шантаже с целью захвата фирмы Варзаря «Molinart». Позже адвокат Ион Дрон заявил, что бизнесмен обвиняется в извлечении выгоды из влияния, так как пытался воздействовать на прокуратуру, чтобы освободить из под ареста того же Варзаря.

Аналитики утверждают, что на Трангу давят приближенные к власти люди, чтобы завладеть его бизнесом. Они не исключают, что прокуратура попыталась продемонстрировать связь бизнесмена с главой прокуратуры по борьбе с коррупцией Виорелом Морарем, чтобы добиться его отстранения от должности. Сразу после ареста бизнесмена Морарь подал в отставку по своей инициативе, а и.о.руководителя прокуратуры по борьбе с коррупцией была назначена Андриана Бецишор.

Транга – основной акционер сети ресторанов быстрого питания «Andy's Pizza» и «La placinte», а это десятки ресторанов в Молдове и других городах, включая Приднестровье, а также в Бухаресте и других городах Румынии.