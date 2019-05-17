Анатол Цэрану: Впервые в истории европейских выборов в Европарламент может попасть представитель Республики Молдова

26 мая состоятся выборы депутатов Европарламента от Румынии. Как сообщил МИД соседней страны, в Молдове будут открыты 36 избирательных участков для молдаван, имеющих румынские паспорта. На мандаты евродепутатов в соседней стране претендуют 13 политформирований и независимые депутаты. В партийных списках среди кандидатов есть и наши сограждане. Имеет ли кто-либо из них реальные шансы получить мандат евродепутата? Почему столь большое внимание со стороны Румынии к проведению этих выборов в РМ? Как могут отразиться их результаты на политическую и экономическую ситуацию в Европе и в Молдове, в частности? На эти и другие вопросы «Молдавские ведомости» попросили ответить политического аналитика Анатола Цэрану.

- Выборы в Европейский парламент - крупнейшая политическая кампания, которая проходит на континенте раз в пять лет. Фактически на этих выборах будет решаться политическая конфигурация ближайшего будущего Европы.

Многие политики и эксперты предсказывают изменения в Европейском союзе, которые могут произойти после выборов. Они связаны с ростом националистических и популистских настроений. Некоторые комментаторы формулируют вопрос следующим образом: будет ли вообще сохранен Евросоюз или распадется? Полагаю, что подобная трактовка преувеличена. Несомненно, ЕС переживает сейчас не лучшие времена. Он проходит трансформацию, которая свойственна любым системам. Пока еще неясно, каким образом выйдет Евросоюз из этого цикла, но совершенно очевидно, что стоит ждать появление новых элементов и новых политических нюансов в этом цивилизационном измерении.

Что касается Республики Молдова, то мы не являемся членом ЕС, хотя наша страна уже долгое время проявляет европейские амбиции. С Европой мы находимся в ассоциативных отношениях, которые накладывают на нас определенные договором обязательства.

Евросоюз - наш главный партнер по развитию. Почти 70 процентов молдавского экспорта идет в страны ЕС. От того, каким образом будут складываться отношения РМ с ЕС, будет зависеть уровень благосостояния и качество демократии в нашей стране. Поэтому для нас большое значение имеет тот факт, каким образом будет выстраиваться новое политическое лицо Евросоюза. Ведь нам с ними нужно вести постоянный диалог.

Мы непосредственно в выборах депутатов в Европарламент не участвуем, но часть молдавских граждан являются обладателями и румынских паспортов, что позволяет голосовать на выборах 26 мая. Эти выборы являются для нас определенным образом уникальными, потому что впервые в истории европейских выборов в Европарламент может попасть представитель Республики Молдова. Речь идет о Юрие Лянкэ, четвертом в списке кандидатов от партии «Pro România», имеющей реальные шансы пройти в Европарламент. Таким образом, Молдова, не будучи членом ЕС, будет через гражданина Румынии иметь своего представителя в Европарламенте.

Говоря об общих результатах выборов в ЕП, полагаю, что по большому счету главными актерами на европейской политической сцене останутся те же – Народно-Европейская партия, Партия Социнтерна и Либеральная партия. Они будут определять политику Евросоюза. Вместе с тем совершенно определенно появится новый элемент – популисты, среди которых преобладают евроскептики.

Как показал последний опрос в Румынии, в случае парламентских выборов избирательный порог проходят лишь пять-шесть партий. По всей видимости, своих представителей пошлют в Европарламент именно эти политформирования. В Румынии в евровыборах участвуют и независимые кандидаты, но у них практически нет шансов пройти избирательный барьер без партийной поддержки.

Учитывая, что в Европарламент будут избраны 32 депутата от Румынии, а в Республике Молдова почти каждый третий гражданин имеет румынский паспорт, что реально составляет более полумиллиона избирателей, борьба за эти голоса будет нешуточная. В нашей стране самая многочисленная румынская диаспора – этим объясняется большое внимание к голосованию на 32 избирательных участках, которые созданы во всех регионах страны. Теперь все зависит от способности политического класса на обоих берегах Прута мобилизовать этот электоральный потенциал. Массивное присутствие молдаван с румынскими паспортами на этих выборах станет и показателем их самоидентификации как европейских граждан.

Недавно прошел саммит ЕС в румынском городе Сибиу, на котором упоминалась и Республика Молдова. Прежде всего, этот саммит был неформальным и последним в нынешней политической конфигурации Евросоюза. На нем были подведены итоги сделанного за последние четыре года, а также сделаны определенные наметки на будущее. Принятая декларация выразила точку зрения уходящего политического истеблишмента Евросоюза. После 26 мая будет формироваться совершенно новая политическая конфигурация, даже с учетом действия принципа преемственности в европолитике. Какой будет эта новая конфигурация - покажут выборы.

Саммит в Сибиу подтвердил, что ЕС – работающая структура и, несмотря на существующие проблемы, останется одной из наиболее влиятельных цивилизационных констант современного мира. Говорилось также, что имеют будущее и страны, которые хотят стать членами ЕС. Хозяин саммита, президент Румынии Клаус Йоханнис вновь подтвердил намерение Румынии всячески поддерживать евроустремление Республика Молдова, продолжение ее евроинтеграционной политики. Реально саммит в Сибиу имел для Молдовы больше политическое значение, которое не поддается лишь материальному измерению.

В этом смысле совсем не случайно приобрел новую актуальность европейский проект «Восточное партнерство». Он касается шести бывших советских республик – Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдовы и Украины. С 2016-2017 годов идет поиск новой формы функционирования этого проекта под называнием «Восточное партнерство +», учитывая большие различия в этих странах как по уровню евроинтеграционных амбиций, так и по уровню достигнутых достижений. Для Евросоюза это важно, потому что там осознают необходимость выстраивать свои отношения с Россией, которая высказывает претензии на это пространство. В то же время Европа не трактует страны «Восточного партнерства» из бывшего советского пространства как зону исключительного геополитического влияния России. В силу разночтений эти территории в настоящее время является как бы зоной конфронтации между ЕС и РФ. Напряженность этой конфронтации в каждой из стран-участниц «Восточного партнерства» то усиливается, то уменьшается в зависимости от разных факторов, но сохраняется на протяжении длительного времени. В этом смысле «Восточное партнерство» является как бы международным механизмом выстраивания отношений Евросоюза с Россией в этом пограничном пространстве.

Николай МЕНЮК