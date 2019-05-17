Алесандр Слусарь: Нас грабят не торговцы картошкой и морковью, а те, кто хочет сделать из Молдовы офшорную зону

За прошедшие недели в Молдове подорожали овощи: цена прошлогоднего картофеля на рынке достигла 17-18 лей, в магазине – 26 лей, моркови – 16 лей, головка чеснока продается по 10 лей. Рост цен сильно ударил по населению с учетом того, что большую часть доходов, согласно данным НБС, мы тратим на еду и коммунальные платежи. В общем объеме затрат 43,8 процента приходится на продовольствие.

Почему в «аграрной» стране цена картошки стала заоблачной, почему люди стали покупать по две-три картофелины на суп? И что будет дальше?

«Я не люблю пафоса, но это - преступление против людей, которые и так бедны», - написал на своей страничке в Facebook вице-председатель «Платформы DA» Александр Слусарь. Долгое время он возглавлял ассоциацию сельхозпроизводителей «UniAgroProtect». Вот что эксперт рассказал «Молдавским ведомостям».

Ограничение торговой наценки не изменит концепцию

- Ситуацию разыграли так, что даже если бы был закон об ограничении торговой надбавки, он бы ничего не решил.

Я был на овощных базах и на рынке. Цена на рынке отличается от цены на базе на 0,5-1 лей. Вся проблема в том, что картофель завозят и декларируют уже по завышенным ценам. А таможня не тот орган, который регулирует ценовую политику.

Наоборот, чем выше цена продукта, поступающего в Молдову через таможню, тем больше НДС и других налогов собирает бюджет. Считаю, что в условиях, когда наметился тренд нехватки денег в казне, косвенно преследовалась цель реализации овощей, в частности, картофеля, по завышенным ценам. Импортеры вместе с таможней добились этой цели: уже на границы цена на картофель установлена на уровне 15,5-16 лей.

Единственный орган, который мог вмешаться в картельный сговор, это совет по конкуренции. Они должны были давно проверять базы, определить, в какой момент поступила продукция по завышенным ценам, и сравнивать эти цены с ценами в соседних странах.

На Украине картофель - по 10 лей

- Я недавно был на Украине и видел, что цена на картофель там тоже повысилась, но составляет на наши деньги 10 лей! Да, мы знаем, что есть общая тенденция низкого урожая картофеля в прошлом году в соседних странах и в Европе, но, как видим, цена у соседей повысилась только до 15-16 гривен.

У нас же цинично воспользовались ситуацией: в межсезонье цена на картофель вырастает каждый год, но сейчас взвинтили цены неимоверно. Так может продолжаться две-три недели, пока появится молодой картофель. За это время ограбят стариков, для которых картофель – второй хлеб. Больницы, школы, детсады наверняка откажутся на две-три недели от картошки.

Импорт картофеля выгоден власти

- В январе-феврале 2019 года из Белоруссии в Молдову привезли около 13,5 тысяч тонн картофеля. В январе-феврале 2018 года - всего 42. Налицо рост в 320 раз, сообщают белорусские СМИ.

Большинство местных компаний на севере нашей страны перестало выращивать картофель. К этому их вынудила власть, которая проводит политику выдавливания местного производителя. Взят курс на спад отечественного производства и увеличение импорта. Это входит в общую концепцию «развития» страны: концентрация бизнеса, контроль денежных потоков – чем меньше фирм занимаются бизнесом, тем легче их контролировать.

Почему не защитили молочное и картофельное производство

- Картофельный кризис - итог политики власти. В 2015-2016 годах импортировали дешевый картофель преимущественно из Белоруссии, Украины, Польши по 3-4 лея. Для отечественных производителей эти цены были губительны.

Любое цивилизованное государство в таких случаях имеет право на основании своего участия в ВТО начать расследование, установить квоты и дополнительные таможенные пошлины для импортеров. Так поступили с сахаром – отечественный сахар защищен. Только на год была защищена отечественная молочная продукция. После этого ассоциация производителей «молочки» не смогла защититься от наплыва украинской продукции.

Власть за потребителя и производителя не отвечает

- В результате засилья дешевого импортного картофеля отечественные производители сократили площади и стали выращивать не более 170 тысячи тонн картофеля. Это катастрофа: наше потребление - на уровне 300 тысяч тонн.

В текущем году импортеры стали поставлять картофель по своей цене. Это выгодно власти: имеешь дело с тремя-четырьмя импортерами, не надо заморачиваться с законами, поддерживающими отечественных овощеводов, получаешь дополнительный доход в бюджет от НДС и другие налоги. Потребители и отечественные производители пострадали.

Фермеры теряют бизнес

- Многие видели в теленовостях сюжет о том, как у дверей кишиневской примэрии отечественный фермер разлил молоко в знак протеста против запрета продавать молочных продуктов с передвижных прилавков.

Это беспредел. У человека был бизнес, он взял кредит на его развитие - и вдруг поменяли правила продажи продукции, ликвидировали авторизацию. В правовом государстве суд быстро восстановил бы его права и взыскал ущерб. В Молдове же этот человек будет глотать пыль в судебных инстанциях и, скорее всего, уедет из страны. Уехали многочисленные производители картофеля после того как в предыдущие годы вынуждены были выбросить тонны сгнившего продукта. Они потеряли бизнес.

Куда пошли «пасхальные» 600 лей

- Выход не в том, чтобы переждать этот период на гречке и макаронах. Надо требовать у власти нормальных политик. Те, кто радовался 600 леям на Пасху и Рождество, должны понять: часть денег попала в бюджет в виде налогов, а другая часть – в карманы дельцов, которым покровительствует власть и которые поделятся с властью.

Как можно меньше населения, как можно больше «грязных» денег

- Власти не нужны люди. Ее концепция проста: превратить страну в офшорную зону, где не будет ни сельского хозяйства, ни промышленности и будет минимум населения.

Установят отличные льготы для тех, кто хочет отмывать грязные капиталы: бизнес на казино, гостиницах, частично на коммерческих банках. Во всех офшорах, кроме Панамы, население не превышает 300 тысяч человек.

Защита от неконтролируемого импорта – это новые рабочие места

- Посмотрите, как цивилизованные страны защищают своих производителей. Примеры - борьба США и Китая по вопросу импортных пошлин, защита каждой европейской страны от неконтролируемого импорта. Такая борьба ведет не только к защите покупателей и госбюджета, но в конечном итоге к увеличению рабочих мест, к тому, чтобы граждане не покидали свою страну.

Марина ТИМОТИНА