Наш земляк готов покорить шоу «Танцы» в России

Уроженец Тирасполя Вадим Шварц прошел предкастинг на участие в известном российском телешоу «Танцы». Молодой тираспольчанин оказался одним из лучших среди тысяч претендентов, и прошел предкастинг под номером 20204.

- Взял билет и полетел. И в тот же день пошел на кастинг, пешком, - рассказал Вадим Шварц.

Шестой сезон популярного телевизионного шоу начнется в конце лета 2019 года. В августе будет принято решение, в какую из трех команд он попадет, и кто станет его наставником на шоу – Татьяна Денисова, Егор Дружинин или Мишель.

Сейчас Вадим работает упорно над своим промо-роликом, передает «Первый Приднестровский». Локации для съемок выбраны на родине, в 5 разных местах.

Редакция «Блокнота Молдовы» желает Вадиму Шварцу добиться успеха на российском телешоу, и, конечно же, победы!