Обидно, досадно, но ладно: Провал Молдовы в лице Одобеску в финале «Евровидения»

Не только судьи, но и журналисты в своем голосовании перед полуфиналом «задвинули» Анну Одобеску на 14 место.

Участие в конкурсе «Евровидение», причем, достостойное (не как в Вене – полицейский кошмар на сцене), - это уже для Молдовы победа. О нас узнаёт все больше народа, складываются «хорошие» стереотипы: в Молдове красивые девушки, талантливые люди и вообще в республике – умный, культурный народ. Но... обидно. Хотя бы в финал попасть. Ведь затрачено много сил, денег (по молдавским меркам), душевных ресурсов. Но Молдова в финал не вошла. Вчера поздно вечером жюри и зритель (отбор по время полуфиналов происходит за счет зрительских голосов и жюри) не выбрали шоу Анну Одобеску для участия в финальной гонке конкурса.

Журналисты редко ошибаются. Что тоже очень жаль. Побывав на девяти конкурсах «Евровидение», я часто надеялась, что если Молдову задвигают на какое-нибудь 15 место, за пределами «десятки», то это всего лишь голосование прессы до полуфиналов (и финала), - могут ошибаться. Но на деле оказывается – в точку! Так было и в этот раз. Журналисты, – а их собирается на конкурс свыше 1500, - определили Молдову на 14-е место, Румынию на 15-е в полуфинале. Это по данным буквально за несколько минут до окончания голосования.

Пресса "задвинула" Молдову на 14-е место

Так и вышло. Ни Молдова, ни Румыния в финал не прошли. Журналисты очень точно «угадали» десятку, кроме Албании (ей прочили 11-е место) и Армении (10-е), вышло наоборот – Албания прошла в финал, Армения – нет. Из бывших стран СССР повезло во втором полуфинале России и Азербайджану, которые традиционно отлично выступают. Обсуждая везде и всюду кто же будет победителем, пресса пока делает ставки на Норвегию. Посмотрим. Финал – 18-го.

С самого начала «Евровидение-2019» не задалось. Национальный отбор был скучнейшим мероприятием, напоминающим конкурс художественной самодеятельности в старом советском Доме культуры. Кроме Юрия Садовника, широко раскрученных звезд молдавской эстрады на отборе не было. Выбрали Анну Одобеску. Приличная, красивая девушка, - откровенно, по-человечески ее жаль. Она выложилась по полной. Но, думаю, если бы были песни, как у SunStroke Project (они, кстати, выступают в Тель-Авиве сегодня, 17 мая) или DoReDos , Анна бы не прошла. То есть, выбор был невелик. И дело не в Анне, а в песне... Многое зависит и от шоу.

С ним тоже было не все в порядке на «Евровидении». Нашей команде не нравилось, как снимают то, что рисует на песке Ксения Симонова – известный украинский художник. Конкурс-то телевизионный, а картинка выходила так себе. Накануне Анна Одобеску призналась журналисту «Комсомолки», что технические неполадки «почти» устранили, но всё не так, как надо.

В пресс-центре "Евровидения" за Анну Одобеску болели вяло Фото: НАТАЛЬЯ СИНЯВСКАЯ

Да и болели за нас вяло в пресс-центре – это тоже своеобразный показатель: как правило, когда песня нравится, журналисты танцуют, кричат, размахивают флагами и всем, что под руку попадет. В этот раз только пара российских журналистов отыскали где-то молдавские флажки и размахивали ими. Молдавские журналисты были только в количестве двух человек и во время выступления Анны снимали видео. Вообще, скучно и вяло. В разговорах многие не спешили высказывать мнение о Молдове на конкурсе, опустив глаза желали удачи с таким видом, будто только чудо может нам помочь. Лишь немногие, с кем я беседовала, восторженно отзывались о нашей участнице.

Зато за нас болели россияне! Фото: НАТАЛЬЯ СИНЯВСКАЯ

- Мне нравится песня Анны, - рассказал российский журналист в кокошнике и с бородкой, как у Кончиты Вурст, победительницы конкурса в 2014 году. – Я сразу определил, еще во время вышего отборочного конкурса, что она победит. Так и вышло.

Поддержали и белорусы.

- Многим нашим нравится Stay (песня Анны Одобеску – прим.авт.), мы за вас болеем, - высказала мнение журналист Элиана из Белоруси.

Свое веское, но не громкое в этом году слово сказал в поддержку артистки и Филипп Киркоров. Не помогли Анне победить ни поклонники, которых в Израиле у нее оказалось немало. Ни фото певицы на обложке тель-авивского таблоида, пишущего о культуре.

«Евровидение» в этом году для Молдовы – как кофе, которым угощали в пресс-центре: называешь свою страну, и тебе подают латте с изображением Анны Одобеску и слоганом конкурса. Выпил,

Вот таким кофе угощали журналистов из Молдовы на "Евровидении" Фото: НАТАЛЬЯ СИНЯВСКАЯ

– и нет того восторга, что был в самом начале...

Тель-Авив, Израиль

НАТАЛЬЯ СИНЯВСКАЯ