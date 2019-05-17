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Общество
У Влада Филата в тюрьме появился сосед. Кто он?
17.05.2019

Это довольно известный заключенный. У Влада Филата в Пенитенциарном учреждении №13 появился сосед - рядом с ним поселили Георгия Петика.

Бывшего сотрудника пограничной службы Молдовы перевели в другую камеру, которая находится рядом с камерой Влада Филата.

Информацию подтвердил один из юристов Георге Петика, Анатолий Истрати. Мы обратились к представителю Национальной администрации исполнения наказаний Олегу Пантя, чтобы подтвердить информацию. Пантя отказался от комментариев, ссылаясь на соображения безопасности, передает realitatea.md.

Имя Георгия Петика стало известно летом 2018 года, когда он в видеообращении на своей странице в Facebook заявил, что ему известно о схемах контрабанды сигарет в особо крупных размерах, в которые вовлечено руководство пограничной полиции Молдовы и Румынии. В тот же день его пригласили дать показания в службу внутренней защиты и борьбы с коррупцией МВД. В погранполиции позже заявили, что Петик не представил никаких доказательств.

Петика осудили за изнасилование, однако он утверждает, что невиновен, а уголовное дело подстроено из-за того, что он раскрыл схемы контрабанды сигарет на границе.


 
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