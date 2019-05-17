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Семья
Митрополия Молдовы организует в субботу марш в поддержку семьи и традиционных ценностей
17.05.2019

Начало запланировано на 9:30. В субботу, 18-го мая, Митрополия Молдовы организует марш в поддержку семьи и традиционных ценностей. Инициатива принадлежит митрополиту Владимиру, который и возглавит шествие.

Оно начнётся от Чуфлинского монастыря, участники пройдут вплоть до памятника Штефана чел Маре, где будут возложены цветы. После этого также будет проведён молебен.

Митрополия призвала всех, кто разделяет традиционные церковные православные ценности, присоединиться к шествию. Оно будет проведено в пику фестивалю сексуальных меньшинств, открытие которого состоялось вчера, а сам фестиваль намечен на воскресенье.

В тот же день, 19-го мая, состоится и Фестиваль семьи, который пройдёт по инициативе президента Игоря Додона


 
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