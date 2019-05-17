17 Мая 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Почему власть не реагирует на скачок цен на бензин и дизель?
17.05.2019

Более того, ее представители пугают дальнейшим повышением цен и тарифов. Вы заметили, что практически нет никакой реакции от властей Молдовы на повышение цен на нефтепродукты? Когда такое было? Всякий раз, когда подобное случалось, тут же выступали то кто-то из правительства, то сам премьер, то НАРЭ.

Однако сейчас все проходит без излишнего шума и пыли. Нет, общественная организация собирается сегодня вечером протестовать в центре Кишинева , но, скорее всего, и эта акция тщательно спланирована властями (либо осуществляется под руководством людей, близких к правительственным кругам), чтобы выпустить пар недовольства в свисток.

Между тем, обстановку продолжают нагнетать. Так, например, президент Нацбанка Октавиан Армашу, представлявший отчет по инфляции за первый квартал, заявил, что цены на продукты питания продолжат расти.

- Рост цен на продукты - это не явление, характерное только для Молдовы, это глобальная тенденция, - заявил Армашу.

Кстати, рост зарплат – тоже глобальная тенденция, но Молдовы ока почему-то никогда не касается. Но это так, отступление.

То есть, ничего хорошего в ближайшее время Молдове не светит. Естественно, все общественное мнение переметнулось на обсуждение цен на питание и топливо, на рост тарифов – ведь они взаимосвязаны.

Но с чем связано молчание власти? Как нам подсказывают наши источники, версия тут следующая: необходимо срочно отвлечь внимание от отсутствия согласия в создании коалиций в парламенте. Почти три месяца 101 депутат получает зарплаты, содержится аппарат, да и сами выборы обошлись в немалую копеечку. Само собой, недовольство простых граждан этими избранниками растет в геометрической прогрессии. И тут – бац! – повышение цен на бензин (тут же и «картофельная мафия» решила под шумок навариться!). И все – уже все разговоры только об этом.

Кроме того, создается ощущение, что взлетевшие цены на топливо, еще и своего рода шантаж: дескать, «в наших силах сделать так, чтобы недовольный народ был еще более недавленым. Не зря же тот же самый Армашу обронил фразу, на которую почти никто не обратил внимания:

- Ритм роста цен на топливо будет иметь нисходящую траекторию.

Добавим: если этого захочет власть. А она сейчас решает сугубо свои личные интересы.

ПАВЕЛ МУНТЯН


 
Количество просмотров:
45
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.