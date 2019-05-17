Почему власть не реагирует на скачок цен на бензин и дизель?

Более того, ее представители пугают дальнейшим повышением цен и тарифов. Вы заметили, что практически нет никакой реакции от властей Молдовы на повышение цен на нефтепродукты? Когда такое было? Всякий раз, когда подобное случалось, тут же выступали то кто-то из правительства, то сам премьер, то НАРЭ.

Однако сейчас все проходит без излишнего шума и пыли. Нет, общественная организация собирается сегодня вечером протестовать в центре Кишинева , но, скорее всего, и эта акция тщательно спланирована властями (либо осуществляется под руководством людей, близких к правительственным кругам), чтобы выпустить пар недовольства в свисток.

Между тем, обстановку продолжают нагнетать. Так, например, президент Нацбанка Октавиан Армашу, представлявший отчет по инфляции за первый квартал, заявил, что цены на продукты питания продолжат расти.

- Рост цен на продукты - это не явление, характерное только для Молдовы, это глобальная тенденция, - заявил Армашу.

Кстати, рост зарплат – тоже глобальная тенденция, но Молдовы ока почему-то никогда не касается. Но это так, отступление.

То есть, ничего хорошего в ближайшее время Молдове не светит. Естественно, все общественное мнение переметнулось на обсуждение цен на питание и топливо, на рост тарифов – ведь они взаимосвязаны.

Но с чем связано молчание власти? Как нам подсказывают наши источники, версия тут следующая: необходимо срочно отвлечь внимание от отсутствия согласия в создании коалиций в парламенте. Почти три месяца 101 депутат получает зарплаты, содержится аппарат, да и сами выборы обошлись в немалую копеечку. Само собой, недовольство простых граждан этими избранниками растет в геометрической прогрессии. И тут – бац! – повышение цен на бензин (тут же и «картофельная мафия» решила под шумок навариться!). И все – уже все разговоры только об этом.

Кроме того, создается ощущение, что взлетевшие цены на топливо, еще и своего рода шантаж: дескать, «в наших силах сделать так, чтобы недовольный народ был еще более недавленым. Не зря же тот же самый Армашу обронил фразу, на которую почти никто не обратил внимания:

- Ритм роста цен на топливо будет иметь нисходящую траекторию.

Добавим: если этого захочет власть. А она сейчас решает сугубо свои личные интересы.

ПАВЕЛ МУНТЯН