Руслан Усков заинтересовался самым крупным островом на Днестре

Рубрика Business Influencers. Интервью с Русланом Усковым, управляющим партнером компании Brodsky Uskov Looper Reed & Partners. Партнер рубрики – Land Rover.

Руслан, твоя компания уже не первый год проводит Национальный конкурс молодых юристов. В этом году он уже проходил?

Да. Мы его делали в партнерстве с Национальным институтом юстиции и AmCham – американской торговой палатой в Молдове.

Как проводится конкурс? Это же не спортивное состязание… Какие правила? Кто в жюри?

Жюри самое авторитетное. В этом году в жюри был и Министр юстиции, и Председатель союза адвокатов, и Заместитель генерального прокурора.

Конкурс проводился среди «цивилистов» и «уголовников», то есть среди тех, кто выбрал специализацией гражданское право, и тех, кого больше привлекают уголовное право.

Первые два тура отборочные. Вопросы на них готовил институт юстиции. По сути, это те вопросы, которые используются при повышении квалификации юристов. Затем был финал. Симуляция судебного процесса, где соревновались между собой четыре команды: две по гражданскому и две по уголовному праву. Причем, я отметил для себя, в командах наравне принимали участие студенты разных курсов, так что и на младших курсах уже есть достаточно амбициозных и знающих ребят.

Прошел конкурс и в чем интерес для участников?

Практика. Мы пригласим на практику команду «цивилистов». Команда, победившая в конкурсе по уголовному праву, отправится на практику в прокуратуру. Ну и AmCham выбрал несколько человек к себе.

С конкурсом разобрались. Какие новости у вас в компании?

Ты же знаешь, юристы не очень любят разглашать внутреннюю кухню. Много работаем с новым гражданским кодексом. Изменений хватает, прецедентной практики по многим из них нет. Так что уделяем этому большое внимание. Что еще… В прошлом году вместе с Мариной Шалару создали нашу аудиторскую компанию. Марина – создатель и многолетний АСАР (Национальной ассоциации бухгалтеров и аудиторов). Компания называется тоже Brodsky Uskov Looper Reed, но уже аудит. Вошли в международную сетку французской компании.

Неплохо, но мало новостей…

Тогда добавлю еще новостей про бизнес, но не в юридическом направлении. Я всерьез занялся проектом, связанным с развитием территории села Похребя. Это очень интересное для агротуризма село. Да, знаменитая Алексеевская церковь в селе нуждается в восстановлении, но это вопрос времени и средств. Рядом с селом самый крупный остров на Днестре. Мы планируем там разбить парк. Обдумываю строительство гостиницы и ресторана. Агротуризм набирает обороты, так что тема для меня очень интересная.

Павел ЗИНГАН