Андрей Нэстасе: Блок ACUM требует проведения специального заседания парламента

26 депутатов Блока ACUM требуют проведения специального заседания парламента. Сопредседатель Блока ACUM, лидер Партии „Платформа достоинство и правда” Андрей Нэстасе говорит, что запрос в этом отношении составлен членами блока. По словам политика, предложение состоит в том, чтобы заседание было организовано 21-22 мая и чтобы в его рамках было избрано руководство парламента и рабочие органы. Заявление было сделано на ProTV Chişinău, передает IPN.

„Мы предлагаем на 21-22 специальное заседание парламента, чтобы был выбран председатель парламента, председатели парламентских комиссий, Постоянного бюро и, конечно же, принята повестка дня, касающаяся насущного интереса граждан Республики Молдова, в том числе местных выборов”, - заявил лидер ППДП.

Политик добавил, что Блока ACUM остается открытым для поиска конституционных, юридических и моральных решений с теми, кто заявил, что хотят деолигархизации, хотят, чтобы государство продолжало существовать как правовое государство, а не как захваченное государство. „Захотят ли эти люди (социалисты, пр. ред.) преодолеть страх, проявить мужество, драться, присоединиться к нам в войне с мафией, бедностью, массовой эмиграцией из страны, конечно же, но пока мы не видим, чтобы они это делали” - отметил депутат.

Андрей Нэстасе говорит, что местные выборы отложены, потому что ни ДПМ, ни ПСРМ не имеют шансов выиграть должность примара муниципия Кишинев. Лидер ППДП дал понять, что выборы отложены, в том числе потому, что он намерен снова баллотироваться на должность столичного градоначальника.