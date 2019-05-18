Павел Филип: ИТ-сектор это шанс экономического развития страны

Инвестиции в ИТ-сектор очень важны. Эта область является шансом экономического развития страны. Об этом заявил премьер-министр Павел Филип на мероприятии, посвященном докладу о деятельности проекта Moldova IT Park, спустя год после его запуска. Премьер-министр сказал, что ему очень близок этот проект, поскольку работал над ним еще тогда, когда был министром информационных технологий и связи.

В пресс-релизе правительства, цитируемом IPN, говорится, что Павел Филип сказал в ходе мероприятия, что всего за год работы виртуальный IT-парк насчитывает 339 резидентов. Среднемесячная зарплата составляет 28 тыс. леев, которая за год увеличилась в два раза. Доход от продаж достиг двух миллиардов леев.

„Вначале никто не верил в эту идею, мы были небольшой группой энтузиастов, и я хочу поблагодарить тех, кто верил в этот проект. Мы проявили настойчивость и мужество, и, возможно, это единственный проект, в котором правительственные структуры проявили больше инициативы, чем сама IT-индустрия”, - отметил Павел Филип.

Премьер добавил, что установление единого налога в размере 7% для резидентов IT-парков является на благо компаний и государства, поскольку таким образом никто больше не уклоняется от уплаты налогов. Премьер также подчеркнул, что оцифровка государственных услуг способствует сокращению бюрократии и коррупции в государственных учреждениях. Благодаря использованию информационных технологий эти услуги стали более прозрачными. Одним из примеров является Агентство публичных услуг, которое посредством Единого окна оказывает более 160 публичных услуг.

По случаю Международного дня связи и информационного общества, группа компаний и сотрудников в области ИКТ получили почетные дипломы правительства.