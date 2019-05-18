Норика Николай: Западные Балканы и Молдова должны войти в ЕС как можно быстрее

Западные Балканы и Республика Молдова должны как можно быстрее войти в Европейский союз из политических соображений. Такое заявление сделала депутат Европарламента Норика Николай в рамках передачи „Fabrika” на телеканале Publika TV. По ее словам, ЕС нуждается в более широком пространстве благосостояния, потому что на него давят другие коммерческие державы, передает IPN.

„В этих условиях я надеюсь, что у нас будет парламент, который будет знать, как вести политику”, - заявила евродепутат, ссылаясь на следующие выборы в европейский законодательный орган, которые состоятся 26 мая.

Норика Николай считает, что Республика Молдова является одной из проблем ЕС. „Мы понимаем, что Европейский союз, в том числе Румыния, нуждается в укреплении восточного партнерства и нуждается, по крайней мере, в одной стране-члене, и это может быть именно Молдова” - отметила евродепутат. Она добавила, что в интересах Европейского союза как можно быстрее возобновить диалог с Кишиневом.

В то же время она считает, что в настоящее время для Республики Молдова крайне важно иметь правительство. „Если молдавский политический класс не понимает, что это предполагает сотрудничество и с теми, кого вы не любите и критиковали, это означает, что они не являются политическими формированиями, ответственными за будущее этой страны, а ведь это всего лишь группы, которые служат определенным более-менее честным интересам”, - отметила Норика Николай.