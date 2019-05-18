Ограниченный трафик в столице на месяц

Дорожное движение по ул. Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони, в периметре улиц Константин Тэнасе и Петру Рареш 18, будет ограничено с понедельника, 20 мая и до 20 июня. Примэрия столицы отмечает, что эта мера обусловлена выполнением работ по восстановлению тепловых сетей в этом районе, передает IPN.

В связи с закрытием данного участка дороги, движение муниципального микроавтобуса №192 будет изменено. Микроавтобусы на этом маршруте будут курсировать с ул. Иерусалимской на пр. Григоре Виеру, ул. Албишоара и далее по установленному маршруту.

С 17 мая по 17 июня запланированы работы по ремонту тепловых сетей и на ул. Соколень 8, в секторе Рышкань столицы. Дорожное движение по ул. Соколень будет частично приостановлено, на участке между улицами Язулуй и Студенческойр. В результате, автобусы №26 и 28, а так же микроавтобусы №162 и 186 будут курсировать с улицы Дойна по улицам Соколень, Чеукарь, Каля Орхеюлуй, Студенческой и далее по установленным маршрутам.

Водителей просят соблюдать в этих зонах временные дорожные знаки.