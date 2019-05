Знаменитости Звезды, выглядевшие не слишком красиво, пока за них не взялись стилисты Эти женщины — признанные модницы: их снимки украшают обложки журналов, у них миллионы поклонников, которые считают их совершенством. Но так было далеко не всегда. И если вспомнить, как выглядели знаменитые красавицы до того, как над ними поработала армия стилистов, становится очевидно: любой бриллиант нуждается в правильной огранке. Даже если природа щедро подарила тебе привлекательную внешность, это еще ничего не значит. Плохие прическа, макияж и безвкусная одежда способны сделать дурнушкой любую прелестницу. КЕТИ ТОПУРИЯ Слева: Кети Топурия в 2007 году. Справа: сейчас. Фото: Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА/"Экспресс газета" и Инстаграм. В 2003 году Кети получила предложение стать солисткой группы «А-Студио» и переехала из Тбилиси в Москву. Тогда она только поступила в Тбилисский госуниверситет на специальность «психология», но, не колеблясь, бросила учебу ради карьеры в российском шоу-бизнесе. В 2007 году Кети покупала наряды на вещевом рынке. GLOBAL LOOK PRESS Приехав в Москву, Кети первым делом перекрасилась в блондинку и сменила гардероб на наряды в стиле «секси» - короткие, блестящие, с бантиками и стразами. К счастью, период светлых локонов длился недолго, и Кети вернулась к своему натуральному цвету волос. Только-только став солисткой группы "А-Студио", Топурия перекрасилась в блондинку. Слева: 2007 год. Справа: сейчас. Фото: Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА/"Экспресс газета" и EAST NEWS. Ну а окончательно стиль Топурии — такой, какой мы знаем ее сейчас — сложился в 2009-м, когда Кети познакомилась с банкиром Львом Гейхманом, за которого она затем вышла замуж. Состоятельный муж открыл для нее двери в лучшие салоны красоты, а его банковские карты сделали доступным шопинг в самых дорогих магазинах. Супруг оплачивал и хобби Кети — она запустила производство собственной линии одежды и открыла в Москве модный бутик. К счастью, Кети быстро поняла, что блонд ей не идет, и вернулась к естественному цвету волос. До сих пор многие концертные костюмы и свои образы Топурия разрабатывает сама. Сегодня в Инстаграме у певицы 2,3 млн. подписчиков, которые следят за ее фитнес-советами и рецептами по уходу за внешностью. ВИКТОРИЯ БОНЯ Из родной Читы телеведущая проделала долгий путь до светских салонов Лазурного берега, а из «Дома-2» - до красных дорожек Каннского кинофестиваля. Когда-то Вика носила кофточки «вырви глаз» и красила губы перламутровой помадой. Теперь над каждым ее нарядом, прической и макияжем колдует команда профессиональных стилистов. Немалую долю дохода Бони составляет реклама в Инстаграме: она продвигает косметические средства и собственную линию одежды. Так что внешность Виктории — ее рабочий инструмент, который она отточила до совершенства. Телеведущая не афиширует, что прибегала к услугам пластических хирургов, например, увеличила бюст. Слева: во времена "Дома-2" у Виктории Бони даже купальники были прозрачными и напоминали нижнее белье. Справа: зато теперь Боня - звезда Инстаграма. Она не только знает, какое бикини в моде, но и какую позу принять, чтобы лучше выглядеть в кадре.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ Вика никогда не скрывала, что ее кумир — голливудская актриса Анджелина Джоли (Боня даже дочку назвала в честь звезды «Малифисенты»). Телеведущая шила платья «как у Энджи», копировала ее прическу и макияж. И то, как она выглядит сегодня — в большой степени попытка сказать миру: «А ты не видишь, что ли — я Анджелина Джоли!». Справа: раньше Вика любила броские вещи. Слева: теперь она предпочитает классические наряды в стиле Анджелины Джоли. На Каннском киновестивале в 2016 году. ВЕРА БРЕЖНЕВА Вера всегда была красавицей, но тесные рамки «ВИА Гры» не давали ей проявить свою индивидуальность. Судите сами: участниц в коллективе — три, костюмов — тоже три, и все одинаковые. К тому же имидж главной секс-группы страны обязывал: главное в одежде — максимум обнаженного тела. Юбки — выше, блузки — теснее, грудь чтоб так и рвалась из декольте. Но и вне сцены Брежнева (в миру — Галушка) долго не могла избавиться от налета провинциальности, что накладывало сильный отпечаток на ее наряды. Справа: во времена "ВИА Гры" Вера Брежнева была хорошенькой, но ей не хватало изюминки. Слева: зато сейчас Брежнева - одна из самых стильных женщин нашего шоу-бизнеса. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ и Global Look Press. Когда Вера начала сольную карьеру, ее образ поменялся в лучшую сторону. Вроде бы и не так сильно — она по-прежнему блондинка со светлыми волосами — но все же заметно. Сегодня Брежнева - «лицо» нескольких западных брендов одежды и купальников, ее можно увидеть на Неделях моды в Милане и Париже. В Инстаграме певица ведет блог о красоте и здоровом образе жизни, где делится рецептами и советами. Слева: Вера до того, как попала в руки лучших парикмахеров, стилистов и визажистов. Справа: сегодня быть похожими на певицу мечтают тысячи поклонниц. Последние несколько лет Вера пользуется услугами звездного стилиста Алеси Матящук, которая берет по 15-20 тысяч рублей за подбор одного образа (одежда, аксессуары, прическа, макияж). По словам Алеси, за один раз она может подобрать звездным клиенткам до 10 образов. АЛСУ Слева: Алсу в 2009 году. Справа: сейчас. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН и Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Когда в начале нулевых ее имя стало известно всей стране, Алсу было всего 15 лет: девочка-подросток с коротко стриженым блондом. В 2000 году певица поехала в Стокгольм представлять Россию на «Евровидение». Музыку ей писали британцы, они же поработали и над имиджем Алсу. Но тяга к восточной роскоши еще долго вредила звезде. Образ певицы, который мы видим сейчас, сложился лишь со временем: прямые черные волосы, яркий, но не вульгарный макияж и сдержанные элегантные наряды. ОЛЬГА БУЗОВА Слева: Ольга Бузова сейчас. Справа: во времена "Дома-2". Фото: Евгения ГУСЕВА и Инстаграм. Первые попытки изжить из себя «Дом-2» Ольга предприняла, когда вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова. Тогда она, кажется, перепробовала все — от романтичных локонов и платьев в цветочек до деловых костюмов и солидных укладок а-ля «женщина во власти», которые так любят высокопоставленные отечественные чиновницы. Телеведущая всегда любила экспериментировать со своей внешностью. Слева: так она выглядела на "Доме-2". Справа: а так, когда была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. Фото: Инстаграм и EAST NEWS. Но плотно работать со стилистами Бузова начала лишь два года назад, когда решила стать певицей. Поющую телеведущую часто обвиняют в том, что она неоригинальна и открыто копирует стиль западных звезд — от Бейонсе до Бритни Спирс. Слева: в 2007 году Бузова написала и выпустила книгу "Советы стильной блондинки". Справа: сейчас Ольга и вовсе считает себя эталоном моды.Фото: КСЕНИЯ СОБЧАК В жизни Ксении четко прослеживается три периода. Первый - «блондинка в шоколаде», когда в начале 2000-х юная Ксюша только переехала из Санкт-Петербурга в Москву и принялась покорять первопрестольную. Скачущую с тусовки на тусовку Ксению называли отечественной Пэрис Хилтон — и это сравнение ей только льстило. Ксения обрела всероссийскую известность, когда стала ведущей проекта "Дом-2". Вот в таких нарядах Собчак строила "город любви". Короткие юбки, топики ядовитого цвета, килограммы бижутерии, длинные локоны — Ксения выглядела как типичная прожигательница жизни. Но по-настоящему народную, всероссийскую славу она обрела, когда стала ведущей "Дома-2". Во времена "Дома-2" Ксения выглядела как типичная богатая прожигательница жизни.GLOBAL LOOK PRESS Имидж богатой наследницы резко изменился после того, как она подружилась с дизайнером Ульяной Сергеенко. Ульяна, чьи платья носят многие западные звезды, от Леди Гаги до Ким Кардашьян, стала не только подругой Собчак, но и ее личным стилистом. С подачи Сергеенко Ксения стала ходить с длинной русской косой, начала носить шикарные дизайнерские платья и красить губы алой помадой. Примерно тогда же (в 2010 году) у Ксении начался роман с крупным столичным чиновником Сергеем Капковым, так что трансформация из «блондинки в шоколаде» в стильную штучку пришлась очень кстати. Дизайнер Ульяна Сергиенко радикально изменила стиль Ксении: коса, кутюрные наряды и дорогой профессиональный макияж. Третий период совпал с выдвижением Собчак в президенты России в 2017 году. Тогда ее гардероб вновь был серьезно пересмотрен, и в нем стали преобладать деловые костюмы и строгие платья. Непременной деталью образа стали очки — что, как не они, добавляет женщине солидности. Во время президентской избирательной кампании в гардеробе Собчак появилось больше строгих и закрытых нарядов.Фото: Михаил ФРОЛОВ ИРИНА ШЕЙК Природа наградила Ирину красивым лицом и изумительной фигурой, благодаря которым ее карьера сразу сложилась более чем удачно. В 2007 году Шейк стала «лицом» итальянского бренда Intimissi, в 2010-м — украсила обложку спецвыпуска купальников «Sports Illustrated». Но назвать ее тогда супермоделью еще было нельзя: Ирине не хватало лоска и стиля — всего того, что отличает манекенщиц высшего класса. Слева: Шейк в 2010 году. Справа: сейчас Ирина выглядит как истинная супермодель. В 2010 году Шейк начала встречаться со спортсменом Криштиану Роналду. Тогда она выглядела как типичная подружка футболиста: смуглая, как у латиноамериканки, кожа, черные волосы, слишком яркий и вульганый макияж. Но роман с Криштиану сделал свое дело — Ирина получила известность, а вместе с ней новые контракты, обложки глянцевых журналов и... любовь лучших стилистов планеты, которые преобразили ее. Дело завершил роман с актером Брэдли Купером — Шейк попала в сливки голливудского общества и стала выглядеть как настоящая топ-модель. Слева: 2010 год, Ирина выглядит слишком смуглой и ярко накрашенной. Справа: сейчас визажисты часто делают ей макияж в естественных тонах.Фото: E АНДЖЕЛИНА ДЖОЛИ Самая красивая звезда Голливуда долго не могла найти свой фирменный стиль: она коротко стриглась, красилась в блондинку и брюнетку, одевалась как хиппи и как гот. Но худшим образом Джоли стилисты считают ее появление на вручении премии «Оскар» в 2000 году. Анджелина тогда получила награду в номинации «Лучшая актриса второго плана» за фильм «Прерванная жизнь». На церемонию Джоли пришла в образе Мортиши Аддамс из «Семейки Аддамсов»: длинные волосы цвета воронова крыла, черное платье и густо подведенные глаза и брови. Слева: Анджелина Джоли на "Оскаре" в 2000 году. Справа: с Брэдом Питтом на "Золотом глобусе" в 2011 году.Фото: EAST NEWS Коренным образом Анджелина изменилась в 2004 году. Тогда она, наконец, нашла стилиста, который сделал из нее ту Энджи, которой сегодня восхищается весь мир. Актриса стала шатенкой, перешла на макияж в естественных тонах и начала придерживаться классического стиля в одежде. ДЖЕННИФЕР ЛОПЕС Имя Джей Ло стало настоящим брендом. А сама она — бесспорной дивой, женщиной, в которой роскошно абсолютно все — от аппетитных форм до дорогих нарядов, тщательно уложенной прически и яркого вечернего макияжа. Как вспоминает 49-летняя певица, на заре карьеры ей приходилось краситься самой дома в ванной, завивать волосы старой плойкой и одалживать платья у подруг. Слева: Дженнифер Лопес в 1999 году. Справа: на "Золотом глобусе" в 2011 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS Дженнифер быстро училась, все схватывала на лету — и это позволило ей стать звездой, чей стиль начали копировать миллионы женщин. В 2001 году Лопес запустила авторскую линию одежды JLo by Jennifer Lopez, затем выпустила несколько именных парфюмов. За эти годы на собственном модном бренде она заработала больше миллиарда долларов. В 2019 году Ассоциация модельеров Америки назвала Дженнифер Лопес самой стильной женщиной планеты. ВИКТОРИЯ БЕКХЭМ Супруга Дэвида Бекхэма — бесспорная икона стиля и известный дизайнер, чьи коллекции раскупаются как горячие пирожки. Но это сейчас. А раньше Вики была одной из «перчинок» - солисткой популярной девичьей группы «Spice Girls» со всеми вытекающими последствиями в гардеробе и внешнем виде. Слева: Виктория Бекхэм во времена группы "Спайз герлз". Справа: сегодня она - известный дизайнер и признанная икона стиля. После распада группы Вики стала типичной «женой футболиста» - в Британии этим термином называют спутниц жизни известных спортсменов, тратящих кучу времени и денег на тюнинг собственной внешности. Вики сделала рваную стрижку, вставила в бюст импланты третьего размера и много загорала, так что ее кожа приобрела оранжевый оттенок. Слева: став женой футболиста, Виктория сделала короткую стрижку. Справа: сегодня любимый цвет миссис Бекхэм - черный, во всем - начиная с цвета одежды и волос и заканчивая макияжем. Возвращение к естественности началось, когда Виктория всерьез занялась модой и основала собственный бренд одежды. Миссис Бекхэм даже сделала новую пластическую операцию и убрала силикон из груди — настолько ей хотелось избавиться от себя прежней. Справа: зато в молодости Виктория умела улыбаться. Слева: сейчас ей приходится оправдываться - мол, "я вовсе не такая угрюмая корова, какой кажусь".

