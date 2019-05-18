Эй, «Евровидение», иди-ка ты к черту: Надо ли Молдове после очередного позора продолжать принимать участие в Евровидение?

А, может, те 50 тысяч долларов на подготовку нашей Анны Одобеску надо было пустить на более мирные цели.

После непопадания наших артистов в финал «Евровидения» или вообще в десятку первых на этом конкурсе, негодованию соотечественников просто нет предела. Костят на чем свет стоит и артистов, - мол, без голоса, без нормального шоу, - и жюри, и таких же болельщиков, которые голосовали «не за того» участника национального отбора. Собственно, это стало уже традицией – ругать всё и вся. И к этому стали привыкать даже сами артисты. Наверное, уже пора что-то вроде курсов устраивать для участников «Евровидения» от Молдовы «Как не травмировать психику после выступления». У нас даже за то, что не в первой тройке, могут ругать. Ни в одной стране толпой на представителя своего государства нападать не будут. Артист не сам поехал на конкурс – его выбрали. И в любой стране понимают, что исполнитель будет стараться изо всех сил выступить достойно.

Наряду с мнениями «очень компетентных» пользователей соцсетей, появляются и умные комментарии. Кто-то пытается найти причину неудачи. А есть и такие, кто предлагает не отправлять молдавских артистов на конкурс. Но не для того, чтобы прекратить преследование исполнителей после «Евровидения». Просто задают вопрос – «А зачем?»

А, действительно, - зачем?

Во-первых, для продвижения страны. Хотя бы для того, чтобы знали в мире, что есть такая страна Молдова. Кто смог за границей избежать долгих пояснений на тему - есть такая страна – «нет, это не Россия, нет, это не Мальдивы...». Уже в первый год участия Молдовы в конкурсе, когда «Здоб ши Здуб» взяли в Киеве в 2005-м 6-е место, стало понятно: они сделали для продвижения Молдовы больше, чем все политики за 10 с лишним лет независимости. Причем молдавские артисты подают себя достойно. Откровенно бездарных просто не было. Ведут себя открыто, общаются, знакомятся, в общем, - представляют страну. Теперь за рубежом реже приходится объяснять, что такое Молдова.

Во-вторых, «мы с песней по жизни шагаем». «Евровидение» для Молдовы стало популярным конкурсом. Люди голосуют, артисты готовятся, пользователи сетей обсуждают последние сплетни и новости. Вполне мирное (если не считать ругани «особо умных») времяпрепровождение. Это как кумэтрию запретить....

В третьих, все-таки артисты, даже не войдя в десятку, становятся известными. Яркий пример – группа SunStroke Project, которая не попала в первую десятку в финале конкурса в Норвегии. Несмотря на это, ребята активно начали гастролировать по Европе после конкурса. Об их втором участии в «Евровидении» мы знаем – это уже был ошеломляющий для нашей страны результат, третье место.

И шкурный вопрос. Фраза, набившая оскомину, – «лучше бы отдали эти деньги пенсионерам», ее произносят всегда, когда в стране что-то делают новое, полезное, - здесь не к месту. Те небольшие средства, которые выделяют артистам (сама видела – за границей жуют дешевые гамбургеры, потому что на рестораны денег просто нет), пенсионный фонд не сделают богатым. На эти деньги даже нормальное шоу, костюмы и реквизит трудно приобрести. Ну да, бедная мы страна. Не вкладываем в «Евровидение» по миллиону евро, как, к примеру, Азербайджан. При таких инвестициях как-то неприлично не пройти в финал. И тем не менее, даже малыми средствами наши артисты достигают весомых результатов.

Надо посылать артистов... но не туда, куда советуют «великие комментаторы постов», а на конкурс. И даже если они не прошли в финал, как Анна Одобеску (не она первая) в этом году, стоит сказать артисту спасибо. За то, что достойно представил Молдову, за то, что продвигает страну. А не закидывать камнями...

НАТАЛЬЯ СИНЯВСКАЯ