Премьер Филип посетил концерт композитора Евгения Доги "Дорога памяти"

Премьер-министр Павел Филип вчера вечером побывал на концерте композитора Евгения Доги «Дорога памяти». Со сцены прозвучали любимые мелодии, а также новые произведения маэстро, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на Управление правительства по коммуникациям и протоколу.

Премьер поздравил Евгения Догу, высоко оценив его вклад в обогащение национального наследия. Маэстро поблагодарил Павла Филипа за теплые слова, отметив, что он каждый раз с любовью возвращается домой, чтобы воссоединить свою душу с молдавской аудиторией. Евгений Дога посвятил концерт своей матери и всем матерям.

В концерте приняли участие деятели культуры, друзья и коллеги Евгения Доги - артисты из Республики Молдова и Румынии.

Произведения великого композитора Евгения Доги известны всем, как в стране, так и за рубежом, а знаменитый вальс «Мой нежный и ласковый зверь» был объявлен ЮНЕСКО четвертым музыкальным шедевром ХХ века.