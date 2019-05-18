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Семья
Президент Молдовы возглавил марш в защиту традиционных семейных ценностей
18.05.2019

В Кишиневе и Бельцах прошли марши в поддержку традиционной семьи и христианских ценностей. Столичное шествие возглавил президент Республики Молдова Игорь Додон.

- Необходимо поддержать и обеспечить сохранность важнейших православных ценностей и традиционных семей, - заявил глава государства.

На марш в защиту традиционной семьи и православных христианских ценностей Игорь Додон пришел вместе с супругой Галиной Додон и сыновьями.

Напомним, что завтра в Кишиневе состоится грандиозный Фестиваль семьи, в рамках проекта «Год семьи», который был официально представлен президентским указом в начале этого года.


 
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