Это уже история не про Павла Григорчука.....

Еще совсем недавно Демократическая партия казалась брутальной и грозной криминальной группировкой. Имидж ее лидера - этакого Мориарти и Аль Капоне молдавской политики - прочно сливался с имиджем этой гангстерской организации. Ею пугали детей и домашних животных, иностранных туристов и дипломатов.

В то же время, по умолчанию считалось, что эта беспощадная к собственным врагам "мафия с парламентским лицом" не лишена своеобразной рациональности. Отчего-то думалось, что в этой большой патриархальной семье "финов", "кумэтров" и "нанашей" умеют видеть тонкую грань, отделяющую ужасное от смешного, вселяющее ужас от веселящего. Оказывается, все гораздо хуже...

Принцип "своих не сдаем и пусть все трепещут", понятно, очень и очень важен. Особенно для структуры, в которой все повязаны круговой порукой и блатной солидарностью. Но принцип этот действенен лишь до определенного предела.

Когда жертва пощечины картинно отлеживалась несколько дней в больнице - это было забавно. И как-то очень не по-бандитски малодушно. Так и виделось, как кто-то из старших товарищей популярно так, на пальцах растолковывает Сергею Сырбу иную линию поведения при подобных "несчастных случаях". Так и слышалось: "Что же ты улегся, падло, как баба в койку! Теперь любой ботаник-комсомолец может вообразить, что нашего брата запугать можно!!!"

Но когда за машинальный шлепок ладошкой Павла Григорчука загнали на несколько месяцев в сырой подвал - серьезно поколебалась сама вера в легендарную духовитость отцов-основателей нынешнего режима. С этого момента они стали казаться ранимыми, капризными и мстительными женскими персонажами из мексиканских сериалов.

Когда Воронин пришел на суд и поручился за Григорчука многие не без облегчения решили, что это такая элегантная комбинация. Григорчук явно не мечтал увидеть в поручителях человека, которого он гневно клеймил все последние годы. Сам Воронин, напротив, сбивал с толку своим неслыханным для местных широт отеческим благородством. Плахотнюк, понятно, казался режисером всего этого завораживающего действа. Тут тебе - не только нелепое "преступление", но и творчески затейливое, хитроумное "наказание". Мол, видишь Паша, как жизнь сложна! Мол, и тебе свойственно ошибаться! Урок на всю жизнь! Ну и так далее.

Но, увы, нет. Этой истории не суждено стать яркой иллюстрацией для учебника по политической педагогике. Это была не комбинация. Это был всего лишь - искренний порыв Воронина. А любые искренние порывы вызывают у главарей режима настолько неподдельное недоумение, что на этот раз они просто не оценили подаренный им шанс. Шанс избавиться от этого неуклюжего дела.

И вот - точка! Слезы, душевные раны и ментальный ущерб Сергея Сырбу взяли верх. Взяли верх над самым ценным, что было в Демократической партии. Над тем, что составляло основу ее могущества, что являлось единственным секретом ее тримфального правления. Над ее репутацией страшной, флегматично-непоколебимой, уверенной в своих силах организации. Такой, каким еще вчера многим виделся сам альфавожак этой партии - Владимир Плахотнюк.

Все это теперь безрассудно и решительно принесено в жертву к ногам Сергея Сырбу. Трансферт авторитета случился. И сегодня именно Сергей Сырбу с его драматическими душевными переживаниями, психологическими надрывами и юношеской истеричностью - персональное воплощение и собирательный образ настоящего члена Демократической партии. Понятно, что такой член и такая партия больше не кажутся страшными. Возможно, они все еще опасны. Насколько бывают опасны пубертатные подростки, впадающие в отчаяние и ярость от любого прыща на своей физиономии. Но в первую очередь Демократическая партия теперь смешна! Она комична! Как смешны и нелепы солидные люди, играющие в войнушку или в казаков-разбойников. Как смешны маменькины сынки, хвастающие в интернете своими сексуальными подвигами.

Все, хватит изображать из себя диктаторов-людоедов! Хватит рядиться в одежды блатных авторитетов. Смойте фломастерные наколки! У Сергея Сырбу для вас припасены иные ролевые игры.

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