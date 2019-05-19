Молдавские врачи бьют тревогу: все больше людей страдают от псориаза (Видео)

Число пациентов, болеющих псориазом, за последние годы удвоилось. Это тревожная статистика, учитывая тот факт, что врачи не знают причины этого заболевания.

Одной из гипотез является наследственность, по другой - виновата еда, а также стрессовая среда. Хуже всего то, что специалисты еще не нашли эффективного лечения, а только научились сдерживать болезнь.

Однако треть пациентов попадает на больничную койку из-за осложнений.

- Все болит, кости болят, только я знаю как я. С тех пор как я тут, только сейчас спал отек с ног, - рассказала пациентка.

Изначально она боролась только с красными пятнами, однако теперь болезнь обострилась и женщина может никогда не ступать на ноги. С такими симптомами сталкивается 57-летняя пациентка Республиканской больницы.

Женщина рассказывает, что страдает от псориаза 18 лет и уверена, что заболела из-за работы на заводе химической продукции. Поскольку болезнь также передается генетически, у всех трех детей этой женщины уже есть первые симптомы этой болезни.

- У обеих девочек и у старшего мальчика. У него спина, как у меня, а у девочек такие же проблемы с ногами, - сообщила женщина.

- Болезнь очень распространена и в настоящее время растет заболеваемость учитывая неблагоприятные условиях труда и состояние окружающей среды, - сообщила ревматолог Республиканской больницы Елена Десятникова.

Уязвимость перед псориазом появляется также из-за стресса.

- У нас есть исследование, которое показывает, что даже переезд в новый дом может вызвать псориаз.

Наиболее распространенной формой псориаза является появление на коже головы.

- Если убрать волосы, то можно увидеть, что вся голова поражена. Пациентка наносит различные маски, но без разницы.

Хуже всего то, что псориаз поражает другие внутренние органы. Тревожная ситуация собрала около 300 специалистов из республики и из-за Прута на учебном семинаре в Кишиневе, где они узнали, как правильно диагностировать и лечить это заболевание.

- Псориаз также влияет на сердечно-сосудистую систему, он может привести к инсульту, может привести к церебральным сосудистым заболеваниям, травмам сосудов, повреждению почек и привести к смерти пациента, - сообщила травматолог Республиканской больницы Лилиана Гропа.

- Есть неврологические заболевания, и все должно лечиться вместе с другими специальностями, - добавила Руксанда Ионеску, профессор ревматологии Университета «Carol Davila» в Бухаресте.

В мире, наибольшая часть пациентов, болеющих псориазом, зарегистрирована в США. Болезнь также поразила множество знаменитостей по всему миру, в том числе Ким Кардашьян, звезду реалити-шоу, которая подтверждает, что даже миллионы не могут помочь избавиться от этой болезни.

Редакция: Читайте все о псориазе: https://press.try.md/item.php?id=139076