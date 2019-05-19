На железнодорожном вокзале Кишинева начнут продавать билеты на поезда по всей Европе

Билеты на поезда по всей Европе с понедельника начнут продавать на железнодорожном вокзале Кишинева. Молдавская железная дорога запускает систему продажи билетов на рейсы из Румынии.

Чтобы поехать на поезде, например, в Италию, Венгрию или другую страну Евросоюза, нужно купить билет из Кишинева в Бухарест, а оттуда - до места назначения. Если передумаете, билет нужно вернуть в ту же кассу в течение суток.

Открываем программу RoTicket. Выбираем станции - Кишинев и Бухарест. Берем билет до Бухареста и на его основании нужно забронировать место.

Путешественников новость обрадовала.

"Не знал об этом. Конечно, это хорошо. Можно все купить в одном месте, не нужно никуда больше ходить".

"Очень хорошо. Удобно, когда можно заранее купить билет в любое направление".

"Главное преимущество, что купить билеты проще, а возможно, получится и дешевле. Эта система работает по принципу лоукоста", - сказал глава отдела ЖДМ Анатолий Русу.

Платить за внедрение софта молдавской железной дороге не пришлось. Все расходы покрыла румынская сторона.