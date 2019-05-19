Прошедшие накануне проливные дожди затопили не только Кишинев, но и некоторые регионы страны

Десятки домов в районах Дрокия, Флорешты, Рышканы, Окница и Унгены были затоплены проливными дождями, прошедшими накануне.

Пресс-секретарь Службы чрезвычайных ситуация Лилиана Пушкашу уточнила, что пожарные прошлой ночью откачивали воды из домов и подвалов домов в селах Окланда, Булбочь, Редь-Чершновец и Кременчуг в районе Сорока.

Также в населенном пункте Редь-Чершновец вода повредила около 600 метров местной дороги. Сотрудники СЧС также убрали воду из пяти частных домов и убрали дерево, упавшее на дорогу в населенном пункте Волоаве.

В районе Дрокия дождь нанес ущерб огородам, а спасатели откачивали воду из подвала школы и нескольких жилых домов. В селе Михаилень Рышканского района из-за сильных осадков два водоема вышли из берегов, а спасатели вместе с местными властями выкопали водоотводные пути для предотвращения наводнений. В Окнице, в селе Каларашевка и Унгры была построена защитная дамба для предотвращения попадания воды в дома.

В пресс-релизе СЧС указано, что в данный момент специальные комиссии устанавливают размер причиненного ущерба. Служба гражданской защиты напоминает владельцам водоемов в стране о необходимости проверки состояния плотин и дамб для предотвращения наводнений.