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Российский «Первый канал» снял фильм о туристической Молдове
19.05.2019

Молдова является одним из самых популярных туристических направлений для граждан России, особенно для короткого отпуска.

Российский «Первый канал» снял фильм о туристической Молдове по инициативе президента Игоря Додона. Глава государства сообщил об этом на своей странице в социальных сетях.

- По инициативе Президента РМ, съемочная группа российского «Первого канала» сняла фильм о Республике Молдова с целью продвижения нашей страны как туристического направления. Создатель фильма, Наталья Барбье, рассказала об архитектурных памятниках нашей столицы, о традиционных молдавских блюдах, о молдавской культуре и о многом другом, - написал Игорь Додон.

Президент высказал уверенность, что туристический потенциал практически не освоен, а подобные фильмы смогут поспособствовать привлечению туристов в Молдову.

- Считаю, что туристический потенциал Молдовы пока не освоен в полной мере, а подобные фильмы призваны продвигать имидж нашей республики во всем мире, а также привлекать туристов в нашу страну, способствуя, таким образом, созданию хорошо оплачиваемых рабочих мест и развитию экономического сектора, - подчеркнул глава государства.


 
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