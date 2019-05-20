«Арена Кишинев» станет также автодромом?

|
|
...
|
Экономика
Кирилл Габурич выступает за универсальный проект.
- Тут могли бы проводиться гонки международного значения, в том числе и картинг, - заявил Грегурек.
По его словам, конструкция картинговой трассы обойдётся в 30 тысяч евро (вероятно, без стоимости укладки асфальта), и она могла бы стать дополнением к футбольному полю, бассейну, теннисным кортам и Аква-Парку, которые будут открыты на территории комплекса. Вместимость комплекса - пять тысяч зрителей.
Рекомендуем
Обсуждение новости
|