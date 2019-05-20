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Экономика
«Арена Кишинев» станет также автодромом?
20.05.2019

Кирилл Габурич выступает за универсальный проект.
Кирилл Габурич, министр экономики и инфраструктуры, провёл переговоры с Зринко Грегуреком, вице-президентом Всемирного Совета Международной Федерации автоспорта. Тема переговоров - превращение будущего стадиона "Арена Кишинев" в универсальный спортивный комплекс, в том числе и в качестве автодрома с последующей омологацией FIA (Международной Федерации автоспорта). Габурич известен как поклонник технических видов спорта, а его сын даже выступает в чемпионате Молдовы по картингу.

- Тут могли бы проводиться гонки международного значения, в том числе и картинг, - заявил Грегурек.

По его словам, конструкция картинговой трассы обойдётся в 30 тысяч евро (вероятно, без стоимости укладки асфальта), и она могла бы стать дополнением к футбольному полю, бассейну, теннисным кортам и Аква-Парку, которые будут открыты на территории комплекса. Вместимость комплекса - пять тысяч зрителей.


 
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