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Семья
Игорь Додон рассказал о Фестивале Семьи
19.05.2019

Глава государства получил огромное удовольствие. Игорь Додон вместе со своей супругой Галиной и детьми принял участие в Фестивале Семьи, который прошёл на площади Великого Национального собрания. Вместе с ними на площади находились тысячи семей, которые предпочли фестиваль жиденькому шествию представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Глава государства поделился своим впечатлением от увиденного:

- Вместе с семьей принял участие в Фестивале семьи, организованном на площади Великого Национального собрания под патронатом Президента Республики Молдова.

Тысячи семей пришли на праздник, ставший уже традиционным. Дети и родители, пришедшие на площадь, получили массу удовольствия от дружеской атмосферы, развлекательных конкурсов, сладостей и подарков.

Считаю, что нам нужно проводить как можно больше мероприятий, посвященных нашим традиционным ценностям, поскольку они сплачивают наше общество.

Уверен, нам нужно сохранить и передать будущим поколениям модель традиционной семьи, которая заложена в основу нашего общества. Молдавская семья должна быть полной, чтобы обеспечить духовно-нравственное воспитание детей. Лично для меня традиционная семья и сохранение этих ценностей – базовый приоритет.

Как хорошо известно, президентским указом 2019 год объявлен в Республике Молдова Годом семьи. Для продвижения, защиты и поддержания семей задействована широкая национальная программа мероприятий с целью укрепления здоровых семейных отношений. Кроме того, прилагаются значительные усилия для поддержки молодых, многодетных, неполных и социально-уязвимых семей, - написал Додон в Facebook.


 
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