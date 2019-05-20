Евровидение - в то время как молдавское жюри поставило России лишь пять баллов, молдавские зрители выдали максимум - 12 из 12

Лакмусовая бумажка для Молдовы. Хорошо известно, что в то время как власти РМ изощряются в своей антироссийской политике, народ нашей страны относится к РФ тепло и с любовью (за редкими исключениями в виде граждан, мечтающих об унире - при всём к ним уважении их слишком мало и они слишком радикальны).

Эта ненормальная ситуация, как в зеркале, отразилась и в результатах голосования на Евровидении, который уже давным-давно стал политизированным конкурсом. Если профессиональное жюри из Молдовы поставило России лишь пять баллов из 12 (наверняка, как обычно и бывает, главный победитель был назначен заранее - и им ни в коем случае не должен был стать российский исполнитель), то зрители, не стеснённые "корпоративной этикой", поставили те баллы, которые заслуживал Сергей Лазарев, а именно - 12 из 12.

В итоге Россия заняла третье место, уступив Нидерландам и Италии, сообщает официальный сайт Евровидения.

Так голосовало "авторитетное жюри":

А так голосовали простые люди: