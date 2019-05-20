Воронин резко раскритиковал Конституционный Суд

Экс-президент разочарован работой инстанции. Бывший президент Республики Молдова Владимир Воронин разочарован работой Конституционного Суда, который, по его словам, принимает лишь ошибочные решения. Воронин считает орган захваченным нынешней властью, которая использует КС исключительно в собственных интересах.

Одним из сомнительных решений КС в последнее время стал запрет президенту Игорю Додону выдвигать кандидатуру премьер-министра:

- Конституционный суд за последние годы ещё не принял ни одного правильного решения. Все решения приняты в услугу нынешней олигархии, которые захватили власть в стране. Конституционный суд - это придаток к нынешним захватчикам власти. Точка. Нет у нас Конституционного суда. И первое, что должен сделать нынешний парламент - это разогнать Конституционный суд. Методом голосования, - заявил Воронин, будучи приглашённым в качестве гостя на передачу "Пятница с Анатолием Голя".