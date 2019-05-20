Раундап может превратить Молдову во второй Вьетнам

Во Франции прошла очередная волна мощных протестов против использования компанией «Monsanto» гербицида под названием раундап. Французские СМИ выяснили, что собственник этой компании, немецкий фармацевтический концерн «Bayer», мало того, что наводнил весь мир отравой, но еще и составляет досье на политиков и общественных деятелей – противников ГМО и пестицидов.

Сбор такой информации запрещен французским законодательством, и расследованием занялась прокуратура. До этого концерн «Bayer» в очередной раз оштрафовали – ему предстоит выплатить 55 миллионов долларов семье, заболевшей раком после использования раундапа, плюс штраф в 2 миллиарда долларов. Но все свои потери фармацевтический гигант возместит новыми продажами гербицида. Концерну выгодно, чтобы мы болели: ведь он торгует лекарствами.

Протесты во Франции совпали с событием в Молдове, которое не вызвало особого резонанса. В трех селах Гагаузии (Гайдар, Баурчи и Томай) 6-7 мая погибло от 20 до 70 процентов пчел. Основная версия - близлежащие поля рапса обработали ядохимикатами. Хотя минсельхоз и предупреждал о недопустимости химических обработок во время цветения садов, фермеры, как обычно, это проигнорировали.

Пчеловоды видели, что рапсовое поле опрыскивают, жаловались в минсельхоз и в мэрии сел, однако на Пасху там никто не работал. Претензия поступила от владельцев 15 пасек села Гайдар, сколько всего пчеловодов пострадало – выяснит специальная комиссия ANSA, в состав которой вошли представители управления по безопасности пищевых продуктов Комрата, управления агропромышленного комплекса Гагаузии, Чадыр-Лунгской районной администрации. Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов уже заявило, что виновных оштрафуют: по закону они должны были за семь дней уведомить о предстоящей обработке местные власти, а те, в свою очередь, пчеловодов. Штраф смешной: для экономических агентов - 30, для физических лиц - 20 условных единиц плюс возмещение убытков и упущенной выгоды (что придется выбивать по суду).

А теперь давайте сравним ситуации. Во Франции много лет общественность яростно протестует против использования гербицида, убивающего людей. В Молдове слегка засуетились только тогда, когда погибли пчелы, потому что пчелы – это актив, приносящий доход. О здоровье людей, которых тоже травят, никто не думает и ценностью его не считает. Когда выросли цены на картофель - минсельхоз спокойно объяснил, что часть молдавского урожая погибла из-за того, что была выращена при избыточном использовании ядохимикатов. Но что министерство сделало для ликвидации профессиональной безграмотности фермеров?

В России раундапом обрабатывают 80 процентов полей, и это очень беспокоит экологов. У нас ситуация еще хуже, но нашу партию зеленых беспокоит только вопрос объединения с Румынией. Полем битвы с ядохимикатом будет Европарламент в его новом составе. Именно здесь Германия - страна, в которой создан культ здоровой еды, а спрос на биопродукты велик как нигде в мире, – станет по-прежнему яростно защищать раундап, ибо его производство дает работу 111 тысячам сотрудников концерна «Bayer». Против будет Франция, которая ввела запрет на использование раундапа в течение трех лет. И только в Молдове всем все будет безразлично. Вопрос о раундапе у нас вообще никогда не поднимался. Еще бы: после того, как Влад Филат стал премьером, рынком ядохимикатов и удобрений монопольно управлял его партнер, спикер парламента Валерий Стрелец, учредитель компании «Биопротект». Будучи замешан в разграблении «ВЕМ», он вышел сухим из воды. Раундап максу нас по-прежнему продается на каждом углу, его продвигают на портале Diazchim.md и других интернет-площадках, и ни парламент, ни минсельхоз, ни минздрав ни разу не выразили озабоченность. Но если раундап используется в тандеме с ГМО-культурами - то какая же часть молдавской растительной продукции, которую потребители считают натуральной, на самом деле является генно-модифицированной?

Безопасная среда, в которой мы когда-то жили, разрушается в атмосфере всеобщего равнодушия к вопросам экологии и безопасности. Наши фермеры безразличны ко всему, кроме прибыли, наши крестьяне и дачники пугающе невежественны. Город не отстает от села: люди покупают в агромагазинах инсектициды первого класса опасности и опрыскивают им у себя на кухне фикусы. В Европе включена защита от дурака: такой химии в свободном доступе нет.

Наши проверяющие органы ничего не проверяют. Это и есть одна из причин того, что в Молдове происходит неуклонный рост раковых и других заболеваний. Здоровье нематериально, в отличие от пасеки, которая стоит денег. И поэтому всем, по большому счету, наплевать на то, что будет с нацией, а каждому отдельному человеку наплевать на то, что будет лично с ним и с его детьми через десять-пятнадцать лет. Никто в минздраве не связывает рост заболеваемости с применением химии. Между тем в Молдове настолько выросло число детей-аутистов, что уже создаются центры вмешательства при расстройствах аутистического спектра. Регламент, принятый правительством в апреле, разработан под давлением общественной организации «SOS Autism» - родители боролись много лет. Один центр потребует вложений в 2,3 миллиона лей, такие центры нужны, чтобы родители могли работать, а не видеть дома с детьми-аутистами. Но ведь еще недавно об аутизме никто не слышал!

Эпидемия новой болезни – расплата за бездумное использование гербицидов. Массачусетский технологический институт недавно официально заявил: к 2025 году каждый второй ребенок, рожденный на Земле, будет аутистом, и винить в этом нужно компанию «Monsanto» и ее препарат раундап, содержащий глифосат. Это вещество, как выяснили ученые MIT, уничтожает определенные виды кишечных бактерий, что ведет к таким заболеваниям, как рак, синдром Альцгеймера, болезнь Паркинсона, бесплодие. Глифосат по пищевой цепочке просачивается повсюду, недавно он обнаружен в детских вакцинах: при их производстве используется желатин из тканей свиней, получающих огромные дозы препарата вместе с ГМО-кормом.

Именно компании «Monsanto» мы обязаны появлением трансгенных продуктов: они выращиваются на раундапе. В 2017 году Европейский союз под влиянием Германии принял решение еще на пять лет продлить использование глифосата. Девять стран из 28, входящих в ЕС, пытались бороться, но оказались в меньшинстве. Ведь речь идет о космических прибылях: глифосат от «Monsanto» находится в составе практически каждого препарата для борьбы с сорняками. Более того, его используют для обезвоживания растений, чтобы облегчить уборку урожая, так как из сухого злака или боба легче добыть зерно.

ВОЗ неоднократно предупреждала, что глифосат убивает, а Международное агентство по изучению рака - что препарат многократно повышает риск онкологии. Официальная петиция за отказ от использования глифосата собрала более миллиона подписей. Но компанию «Monsanto» не смущает то, что она - одна из самых ненавидимых в мире. Именно ее ученые разработали «агент оранж», гербицид, который американцы во время войны во Вьетнаме использовали для уничтожения лесов, в которых скрывались вьетконговцы. В результате почти пять миллионов вьетнамцев и американцев получили тяжелые заболевания крови, печени, рак, тысячи детей до сих пор рождаются с уродствами. Сегодня компания контролирует большую часть мирового рынка генно-модифицированной кукурузы и трансгенной сои. Не ее ли выращивают в Гагаузии?

Заметим: вот уже 30 лет молдавские националисты и унионисты обвиняют руководство МССР в том, что оно якобы травило почву и людей, внедряя интенсивные методы аграрного производства. Но в те времена так выращивали урожай во всем мире. В колхозах и совхозах пестициды и гербициды применялись под строгим контролем, в каждом хозяйстве был агроном по защите растений. В Кишиневе тогда думали о будущем: работал единственный в СССР всесоюзный научно-исследовательский институт биологических методов защиты растений. Новая власть его разрушила, так как огромные земельные площади НИИ вызвали у нее обильное слюнотечение. Сегодня на смену технологиям обработки пестицидами и гербицидами, травившими планету 60 лет, приходят технологии обработки почвы no-till и strip-till - там, где они внедряются, глифосат не нужен. Но заниматься этим у нас некому, наука умерла.

Для того, чтобы прекратить поливать молдавскую землю химией и калечить людей, нужно, чтобы в стране появилась такая власть, которая задумалась бы о создании многолетней целевой программы запрета глифосатсодержащих препаратов и генно-модифицированных культур, внедрения безопасных технологий выращивания сельскохозяйственной продукции. Но сможет ли наше слабое и вороватое чиновничество противостоять влиянию транснациональных и местных лоббистов, для которых прибыли важнее нашего с вами здоровья? Даже у еврочиновников это не получается, а уж нам сам Бог велел торговать гражданством за инвестиции и выращивать генно-модифицированный рапс и сою на раундапе. Все это купит Европа, которая на своих землях гадить не хочет.

У граждан Молдовы нет иного выхода, кроме как биться за свое право питаться здоровой едой и жить в безопасной среде. Причем бороться не только с властью, но и самим собой. Травить свой сад или огород, потому что лень взять в руки сапу, а потом нести выращенное на рынок, где ничего не подозревающий покупатель купит отравленную еду детям – ненормально! Начать следует с самих себя: прекратить покупать раундап, который убивает почвы и людей, цивилизованно пользоваться пластиком и химическими препаратами, беречь и экономить природные ресурсы. Именно мы можем и должны требовать от власти и партий решения экологических проблем, включения их в долгосрочные программы. Иначе Молдова превратится во второй Вьетнам.

Олег ВОЛКОВ