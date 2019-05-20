Почему марши ЛГБТ превратились в удел избранных и чем это им грозит

Секс-меньшинства добились всего на зависть коллегам даже из европейских стран.

Не секрет, что ЛГБТ в Молдове существует за счет грантов. Организация это не скрывает, честно заявляя, что да, это так. Более того, она позиционирует себя, как, возможно, единственная организация в нашей стране, которая рассказывает обо всех суммах (а речь идет о 300 тысячах евро в год), которые получает. Издает отчеты. Главные спонсоры - правительство Швеции и Глобальный фонд. Все налоговые и прочие финансовые вопросы улажены. Как утверждают представители организации, они максимально прозрачны, а иначе быть не может, ведь «их рассматривают под лупой».

И вот теперь финансирование может быть под угрозой, полагаем мы. Ведь для чего гранты предоставляются? Чтобы защищать права геев, делать их равными со всеми, повышать толерантность общества, в котором они живут, организовывать марши, которые будут этому способствовать, объединять общество – всех-всех-всех, вне зависимости от ориентаций, взглядов и прочее. Все должны жить в любви и согласии.

Но раньше, даже еще в прошлом году, такого согласия и тем более любви в молдавском обществе не было. Марш ЛГБТ вызывал гнев и даже агрессию многих граждан, придерживающихся традиционной ориентации. Все время яйцами закидывали участников, оскорбляли их. Поэтому колона геев всегда шла в оцеплении полицейских, которых на таких маршах очень много! Участники гей-парадов в такие моменты чувствовали, какую важную миссию несут – ведь от их смелости и дерзости зависит развитие нашего общества, а именно таких важных ее составляющих, как терпение, толерантность, принятие выбора каждого, уважение к этому выбору. В общем, цивилизованного, европейского общества.

Гей-парад в Кишиневе

На такие благие цели доноры охотно давали деньги. В среднем финансовые поступления организации, напомним, составляют 300 тысяч евро. Грех не попродвигать европейские ценности в Молдове! И делали это наши геи, видимо, на совесть – им удалось добиться толерантности общества! Жители Молдовы стали терпимей относиться к таким мероприятиям, даже несмотря на то, что марш проводился в один день с Фестивалем семьи. На этот раз полицейских было, как всегда, много, а людей с яйцами не было совсем! Никто не пытался кидать ими в участников! Не возмущались, не оскорбляли, не ругались – как будто и не было никакого марша гомосексуалистов в Молдове!

Разве не этого добивались сексуальные меньшинства? Нашим геям могут позавидовать даже их коллеги из европейских государств! Они сделали то, чего пока не удалось сделать другим! По идее, раз они добились главной цели, теперь финансы международных организаций резонно направить другим организациям – тем, которые пока не добились такого в своих странах! А вот это нашим членам ЛГБТ вряд ли понравится...

Перестарались в общем. С посещаемостью тоже. Мои знакомые в Нью-Йорке, люди традиционной ориентации, как-то побывали на марше геев. На мое удивление: «Зачем?», они сказали, что это было настолько весело, что принять в нем участие хотелось всем. По улицам шли толпы веселых, счастливых людей, как традиционной, так и нетрадиционной ориентации – они просто хорошо проводили время. А у нас это было закрытое мероприятие. В нем принимали участие только члены ЛГБТ и журналисты. А если кто-то проснулся в воскресенье утром и вдруг понял, что он гей, поэтому срочно собрался на марш, то у него попасть туда возможности не было. Марш геев в Молдове стал уделом избранных.

В общем, даже и не знаю, с чем теперь бороться геям в Молдове. Но им обязательно нужно что-то придумать, чтобы продолжить получать финансирование.

ЛИДИЯ ТКАЧ