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На устах
Анастасия Фотаки, возлюбленная Габриела Стати, похвасталась очередным дорогим подарком
20.05.2019

Фото презента "Мисс Бикини" опубликовало в своем микроблоге. Похоже, что Габриел Стати продолжает всячески баловать свою возлюбленную. В самом начале их отношений Габи буквально заваливал Анастасию шикарными букетами роз, а потом и вовсе подарил своей нынешней даме сердца роскошный люксовый автомобиль.

Анастасия, как и любая девушка обо всем, естественно, рассказывает своим фолловерам. Для публичных личностей микроблог стал чуть ли не лучшей подружкой, которой рассказывают обо все на свете.

Недавно модель на своей странице в Instagram похвасталась новым подарком. Впрочем, судя по всему сделала она это случайно. Хотела продемонстрировать своим фанаткам новый стильный маникюр и посоветовать мастера, а невольно засветила фирменные часы от модного дома Gucci.

Стоимость таких часиков стартует от 1000 долларов. Все зависит от "наворотов", так сказать. Ведь частенько модные дома делают эксклюзивные модели часиков на заказ. В таком случае их стоимость удваивается, а то и утраивается.

ЛИДИЯ ТКАЧ

 


 
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