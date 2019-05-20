Владимир Воронин: только досрочные выборы смогут вернуть стране нормальное состояние

В интервью порталу ТРИБУНА, лидер Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) Владимир Воронин рассказал о нынешней ситуации в ПКРМ, о том, какие выводы были сделаны после выборов от 24 февраля, есть ли у ПКРМ стратегия возвращения в большую политику, как он видит развитие политической ситуации в дальнейшем, и о ряде других важных аспектов.

Т.: Господин Воронин, какова ситуация ПКРМ сейчас? Как отразился на партии тот факт, что она не прошла в парламент?

В.В.: Не буду скрывать, что мы не ожидали, что впервые Партия коммунистов не пройдет в парламент. Но мы не делаем из этого трагедии. Обстановка в партии сегодня вполне здоровая, я бы сказал – деловая. Мы спокойно и вдумчиво анализируем причины, которые привели нас к этому результату, без горячки устраняем недочеты, оптимизируем организационную структуру партии, внимательно следим за развитием ситуации, готовимся к новым политическим сражениям.

T.: Какие выводы были сделаны ПКРМ после выборов от 24 февраля 2019 года?

В.В.: Конечно же, имели место и махинации, и фальсификации, и подкуп. Очень на руку власти сработала смешанная избирательная система, которую демократы приняли в тесном сотрудничестве с социалистами. Без нее у ДПМ было бы 12 депутатов. Но! Одновременно надо понимать, что за последние десять лет в существенной степени изменилась структура молдавского электората, его политическая культура. Массовая миграция, глубочайшая и беспросветная нищета подавляющего большинства населения страны сделали граждан легкой добычей для популистов и электоральных коррупционеров. Избиратели перестали анализировать программы избирательных конкурентов, ориентироваться на практический опыт политических партий, на то, кто есть те кандидаты, которых предлагают партии. Люди перестали связывать ту нищету, в которой они живут, с ничтожествами, окопавшимися во власти, они перестали заглядывать в завтрашний день. Впервые подкуп избирателя был неприкрытым, незамаскированным, нахальным и массовым. Не нужен никакой американский «Кролл», чтобы найти следы украденного миллиарда: части этой грандиозной суммы давно проедены избирателями. Стала ли сытнее, обеспеченнее их жизнь и жизнь их семей после того, как был потрачен последний лей из той сотни или двух, за которые они продали свой голос, после того, как был доеден последний коржик из продовольственного пакета, после того, как выветрились из головы сто грамм, налитые человеку перед избирательным участком? Это – запредельно циничная тактика: обокрасть людей, довести их до крайней бедности, чтобы потом оптом и в розницу по дешевке скупить их голоса. Но она сработала! И сегодня, жалуясь на невыносимую жизнь, граждане должны четко понимать: такой свою жизнь они сделали собственными руками. Колоссальное значение сыграл и геополитический фактор. В отсутствии позитивных примеров в собственной деятельности, здоровых идей, стратегических планов наши политики вовсю эксплуатировали образы зарубежных лидеров, несвойственные нашему менталитету идеи внешнеполитической ориентации. Как будто нищую, ограбленную, коррумпированную Молдову хоть где-то ждут. По большому счету, продвигая подобные идеи, наши бездарные политики поощряют иждивенчество. Что-то из разряда: «Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино». Это очень безответственно, поскольку любому мало-мальски мыслящему человеку понятно: никто за нас порядок в стране наводить не будет. Но и это сработало! Повторюсь, сегодня гражданам Молдовы, по большому счету, не на кого пенять, кроме как на самих себя, за то, что Молдова оказалась в столь плачевной ситуации. Это у них не дрожали руки, когда они голосовали за тех же коррупционеров и бандитов.

T.: Каковы приоритеты ПКРМ сейчас? Над чем Вы работаете?

В.В.: Мы хорошо понимаем, что кроме нас, коммунистов, некому организовать системное сопротивление разрушительной политике мафиозной власти. Именно это мы и будем делать. Для того, чтобы разоблачать преступления правящей бандитской группировки, совершенно необязательно быть в парламенте. Более того, именно наш нынешний внепарламентский статус развязывает нам руки, дает ту степень политической свободы, которая необходима для настоящей борьбы. Я глубоко убежден, что главная политика уже очень скоро будет делаться не в парламентских креслах, а на улицах, куда обязательно выйдет обманутый и обворованный народ. Нет сомнений, что мы, коммунисты, возглавим это народное движение.

T.: Есть ли у ПКРМ стратегия возвращения в большую политику? Если да, то что она предусматривает?

В.В.: ПКРМ никуда не уходит из большой политики. Мы остаемся ее серьезнейшим фактором и движущей силой. Это видно даже по тому интересу, который проявляют к нам СМИ, зарубежные дипломаты, постепенно выходящие из состояния спячки граждане. Мы продолжим свою оппозиционную работу. Партия коммунистов не впервые оказывается в оппозиции. И начинали мы свой политический путь как внепарламентская оппозиция. И завершился тот период – напомню – триумфом 2001 года. Мы в этой ситуации, как «рыба в воде». Мы хорошо знаем, что и как нужно делать. Бороться, отстаивать социальные, политические, демократические права граждан, выводить на чистую воду бандитов, которые совершенно незаконно правят страной, сопротивляться разрушению Молдавского государства. Чем активнее, и даже агрессивнее мы будем, тем скорее вернем былые позиции. А это – совершенно неизбежно.

T.: Как Вы оцениваете политическую ситуацию после выборов?

В.В.: Мне сегодняшняя ситуация напоминает старый анекдот о незадачливом водителе: «Права купил, а ездить не купил». Три месяца прошло после выборов, а в стране нет ни одной функциональной государственной структуры. Никто ничего не знает, что будет и когда. Все общественные дискуссии сводятся к одному вопросу – будет создана коалиция, или не будет… А, собственно, какая разница? Разве этим людям, что пришли в парламент скопом или по отдельности, есть, что предложить молдавскому народу? Это пустота! Это абсолютный вакуум! И разве зависит что-то от того, в какой комбинации они соединятся или не соединятся? В данной ситуации минус на минус не дает плюса. Половину, если не больше из них можно смело привлекать по конкретным статьям Уголовного кодекса и изолировать от общества. Для нас очевидно, каким должен быть первый законопроект, предназначенный для немедленной реализации после возвращения к власти. Так что сегодня обществу следует обсуждать не варианты коалиций, а списки будущих подсудимых.

T.: Какой сценарий видится Вам наиболее реальным: альянс ПСРМ-АКУМ, альянс ДПМ-ПСРМ, альянс ДПМ-АКУМ или досрочные выборы?

В.В.: Повторюсь, по большому счету это не важно. Ничего хорошего от любой коалиции людям ждать не приходится. Если же проводить экспресс-анализ сложившейся ситуации, очевидно, что коалиция между Демократической партией и Партией социалистов давным-давно готова. И все социалисты, и сам Додон – в кармане у Плахотнюка, в этом сомнений нет. Они – естественные союзники. Напомню, что ПСРМ с ДПМ совместно приняли около половины всех законов, принятых предыдущим парламентом, включая одиозное изменение избирательной системы. Коалиция давно была бы оформлена, если бы не вмешательство Москвы, которая, к огромному прискорбию так называемых «прозападных сил» сегодня выступает в качестве единственной последовательной антиолигархической силы в Молдове. Но я наблюдаю, как сегодня Додон и его так называемые «социалисты» доводят до абсурда идею коалиции с блоком АКУМ, чтобы потом, «во имя сохранения стабильности» все-таки объединиться с ДПМ. На это нам намекает и последний, так называемый социологический опрос известной «социалистической конторы», под названием «Ассоциация демагогов (я не оговорился) и социологов». Они плавно подводят людей к мысли о не просто возможной, но и крайне желательной коалиции между Демократической партией и Партией социалистов. И опять-таки, что этого хочет подавляющее большинство опрошенных людей. О такой перспективе развития событий после парламентских выборов Центральный комитет предупредил народ страны на второй день после объявления их итогов. Развитие событий подтверждает, что мы сделали правильные прогнозы.

T.: Будет участвовать ПКРМ в досрочных выборах, если они состоятся?

В.В.: Только досрочные выборы смогут вернуть стране нормальное состояние. И коммунисты к досрочным парламентским выборам готовы. Думаю, за эти три месяца наши люди многое успели понять, и нам есть, что сказать людям, есть, с чем к ним пойти.

T.: Как Вы думаете, как будет развиваться политическая ситуация в дальнейшем?

В.В.: Если не добиться смены прогнившей, коррумпированной, мафиозной и преступной власти, если не вернуться к стратегическому планированию, поступательному государственному развитию, если не поставить во главу угла интересы государства и рядового гражданина, Молдову и народ ожидают деградация не только политическая, но и экономическая, и социальная. Деградация вплоть до утраты Молдовой государственности. Мы должны сделать все, чтобы не допустить этого пораженческого, разрушительного сценария нынешних мародеров, захвативших власть.

T.: Спасибо.

Андриана Кептине