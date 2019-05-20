Друг Плахотнюка и Додона объявил себя пропагандистом гей-культуры

Филип Киркоров объявил, что в своей концертной деятельности он пропагандирует гей-культуру. Рассуждая по поводу конкурса "Евровидения", Киркоров отметил, что россияне сами настраивают против себя страны, которые потом не голосуют за Россию на Евровидении.

"Я за то, чтобы "Евровидение" приехало сюда (В Россию – Ред.) и люди увидели, что Россия - абсолютно gay-friendly страна и никто никого за это не убивает", - подчеркнул Киркоров.

В этой связи он сообщил, что в своей концертной деятельности, всем своим образом он пропагандирует гей-культуру.

"Я тоже, может быть, пропагандирую гей-культуру на сцене. Я одеваю перья на себя, стразы. В жизни я одеваюсь немножко по-другому", -заявил Филипп Киркоров.

В то же время, он подчеркнул, что не выходит на улицу с транспарантом, "это совсем разные вещи".

Ранее в ходе своих визитов в Молдову, Киркоров публично объявлял, что является другом олигарха и лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, а также лидера Партии социалистов Игоря Додона.

Примечательно, что как Плахотнюк, так и Додон, в своей публичной деятельности избегают поддержки сексуальных меньшинств, а Додон неоднократно даже выступал с оскорбительными заявлениями в адрес сексуальных меньшинств, настаивая на своем православном происхождении.