На столичной заправочной станции взорвался автомобиль такси

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Общество
Утро понедельника определенно не задалось у одного из столичных таксистов. В социальных сетях были опубликованы фото автомобиля такси, который сгорел на одной из заправочных станций Кишинева.
Как указано в комментариях к публикации, машина марки Dacia была на газу, что и стало причиной возгорания. Некоторые из очевидцев сообщают, что взрыва не было, однако слышались громкие хлопки - возможно, колес.
Инцидент произошел на улице Каля Ешилор. На опубликованных фото видно, что автомобиль практически уничтожен огнем.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. На данный момент неизвестны причины произошедшего.
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