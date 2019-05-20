На столичной заправочной станции взорвался автомобиль такси

Утро понедельника определенно не задалось у одного из столичных таксистов. В социальных сетях были опубликованы фото автомобиля такси, который сгорел на одной из заправочных станций Кишинева.

Как указано в комментариях к публикации, машина марки Dacia была на газу, что и стало причиной возгорания. Некоторые из очевидцев сообщают, что взрыва не было, однако слышались громкие хлопки - возможно, колес.

Инцидент произошел на улице Каля Ешилор. На опубликованных фото видно, что автомобиль практически уничтожен огнем.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. На данный момент неизвестны причины произошедшего.