20 Мая 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
На столичной заправочной станции взорвался автомобиль такси
20.05.2019

Утро понедельника определенно не задалось у одного из столичных таксистов. В социальных сетях были опубликованы фото автомобиля такси, который сгорел на одной из заправочных станций Кишинева.

Как указано в комментариях к публикации, машина марки Dacia была на газу, что и стало причиной возгорания. Некоторые из очевидцев сообщают, что взрыва не было, однако слышались громкие хлопки - возможно, колес.

Инцидент произошел на улице Каля Ешилор. На опубликованных фото видно, что автомобиль практически уничтожен огнем.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. На данный момент неизвестны причины произошедшего.


 
Количество просмотров:
87
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.