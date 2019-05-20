Жители села Деренеу устремились ловить рыбу после прорыва плотины

Из-за проливных дождей в селе Деренеу Каларашского района прорвало плотину и водные потоки из озера устремились в ближайшую речку вместе с рыбой. Местные жители воспользовались моментом.

За пару часов многие могли похвалиться богатым уловом. "Это здорово, смотрите, тут около 30 штук. Раздадим соседям, родственникам". "Ловлю полчаса, это плотва, уже собрал три сумки".

"В морозилку бросим и будем есть рыбу даже зимой". Местным жителям предстоит укрепить дамбу вокруг озера.