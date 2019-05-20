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Общество
Ученые установили катастрофическое повышение уровня моря
20.05.2019

Самые быстрые изменения были зафиксированы в части Антарктиды, омываемой Тихим и Атлантическим океанами.

Ученые Лидского университета зафиксировали стремительное истончение ледяного покрова, причем в некоторых местах - на 122 метра. Быстрее всего изменения происходят в тех частях материка, которые омываются Тихим и Атлантическим океанами. Об этом пишет Phys.org.

Таяние ледников происходит не только в этих зонах, но также распространяются и вглубь материка, передает Корреспондент.

В ходе исследования специалисты проанализировали 800 миллионов спутниковых измерений высоты ледяного щита Антарктиды с 1992 по 2017 годы. В итоге выяснилось, что, начиная с 1992 года потери льда стали усиливаться на 24 процентах территории западной части материка.

Из-за воздействия теплой морской воды в настоящее время таяние происходит в пять раз быстрее, нежели в начале наблюдений. Связано это с глобальным потеплением.


 
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